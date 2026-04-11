Búsqueda del policía neuquino en Viedma: un misterioso mensaje que encendió las alarmas y su aparición

Este sábado al mediodía se confirmó su aparición. Dónde y cómo fue encontrado.

La intensa búsqueda de Jeremías Omar Arraigada , el joven policía de Neuquén que había sido visto por última vez en Viedma, en la provincia de Río Negro, dio un inesperado giro este sábado, cuando las fuerzas de seguridad confirmaron que fue hallado.

Arraigada tiene 25 años y había viajado a la capital de la vecina provincia luego de una licencia psicológica. Tras perder contacto con él el jueves por la noche, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 38° del barrio General Lavalle.

Rápidamente, los efectivos de la Policía de Río Negro iniciaron un intenso operativo para localizarlo. El dato de su licencia había generado preocupación y alerta entre sus familiares y amigos, lo que motivó un minucioso trabajo por parte de los investigadores.

Finalmente, este sábado en horas del mediodía, fuentes oficiales de Río Negro confirmaron a LM Neuquén la aparición con vida del joven. De esta manera, la búsqueda quedó sin efecto.

comisaria 38 viedma

Un misterioso mensaje que encendió las alarmas

Desde que se recibió la denuncia por la desaparición de Arraigada, la policía desplegó un amplio operativo. Según consignó el sitio NoticiasNet, la Brigada de Investigaciones había solicitado poder examinar cámaras de seguridad públicas y de comercios privados en puntos estratégicos de Viedma.

Además, por la cercanía con otras provincias, las tareas se ampliaron a todo el país. Este sábado, un misterioso mensaje había alertado a la familia.

Fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén que el joven se había contactado con su familia (no se preciso si era un mensaje de texto o whatsapp), para manifestarles que se encontraba bien. Sin embargo, la búsqueda continuaba activa, ya que era necesario confirmar que se trataba del sujeto buscado y no de otra persona usurpando su identidad.

Policía El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

Dónde fue encontrado el joven policía

Tras la intensa búsqueda y el trabajo en conjunto de los efectivos de la Comisaría 38 y la Brigada de Investigaciones, este sábado en horas del mediodía el joven fue localizado con vida.

De acuerdo a la información proporcionada a este medio, Arraigada fue hallado en la provincia de La Pampa, donde la policía local tomó contacto con él y constató su estado de salud. Además, una vez anoticiada, la Fiscalía dejó sin efecto la búsqueda.

Un momento complicado

Al momento de realizar la denuncia, la madre del policía había asegurado que "su hijo no pasaba por su mejor momento en el plano emocional y justamente había hecho una pausa laboral para privilegiar su salud".