Susto y tensión en plena calle: borrachos molestaban a vecinos y tuvieron que ser echados a los tiros

El operativo tuvo lugar el miércoles por la noche e intervino la Comisaría de La Sirena. Se trataría mayormente de personas en situación de calle.

Disturbios generados por borrachos en calles del barrio Bouquet Roldán el miércoles por la noche terminaron en un operativo policial y disparos disuasivos. La situación generó temor en los vecinos, pero afortunadamente, se ahuyentó a quienes generaban las molestias y no hubo heridos ni demorados.

"Anoche a las 22 horas aproximadamente, el personal policial de Comisaría 17 es alertado que un grupo de seis personas se encontrarían en la vía pública molestando a los transeúntes y tomando bebidas alcohólicas. Ante esta situación, se constituyeron en el lugar a efecto de identificarlos y pedirles por favor que se retiraran de las inmediaciones", relató el comisario Diego Rebolloso, coordinador de la Zona Sur de la Dirección Seguridad a LU5 .

Es así que los efectivos se presentaron en inmediaciones del CPEM 21 , en calles Ignacio Rivas y Durán , pero los perturbadores no dieron el brazo a torcer con facilidad.

"Debido al estado en que se encontraban, estas personas reaccionan de forma agresiva, comenzando a insultar al personal policial, negándose a ser identificados y en un momento dado, comienzan a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales", detalló el jefe policial.

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Ante esto y siguiendo el protocolo de rigor para estas situaciones, el personal comenzó a efectuar disparos disuasivos para alejar a los agresores con las escopetas reglamentarias. "Esto duró un par de minutos hasta que estas personas se fueron replegando e ingresaron a un domicilio", indicó Rebolloso.

Afortunadamente, no hubo heridos y la situación se desactivó sin más novedades. Ninguna de las personas fue demoradas.

Respecto de su presencia, algunos vecinos habrían manifestado que se trata de personas en situación de calle, que se desempeñan como limpiavidrios en el sector, y al menos uno de ellos un vecino reconocido como alguien del ambiente delictivo. A éste último pertenecería el domicilio donde finalmente corrieron a refugiarse.

Se finalizaron las actuaciones en el lugar, se llevó tranquilidad a los vecinos y luego se dio por finalizado el operativo.

Una violenta pelea entre mujeres sorprendió a los vecinos en plena madrugada

Este tipo de situaciones muchas veces genera preocupación en vecinos que intentan descansar y son sorprendidos por el caos que desata la violencia.

Semanas atrás, un violento enfrentamiento entre dos grupos de mujeres generó tensión durante la madrugada en el centro de la ciudad de Neuquén. La pelea ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrada en un video que rápidamente circuló en las redes sociales.

Según la información recabada, la situación comenzó con una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea con empujones, forcejeos y golpes en plena vía pública.

En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

GIF pelea de mujeres

Durante la secuencia se escuchan gritos y discusiones mientras la pelea se desarrolla en medio de la calle, ante la mirada de algunos testigos que observaban lo ocurrido a cierta distancia.

El video comenzó a circular entre vecinos del sector y refleja el clima de tensión que se vivió durante varios minutos.

Dada la gravedad del conflicto, efectivos de la Policía de Neuquén arribaron al lugar para intervenir y controlar la situación. Durante las tareas, debieron separar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, evitando que la pelea escalara a mayores.