La novedosa app para evitar demoras en el estacionamiento creada por un odontólogo neuquino

La plataforma permite reservar y pagar un lugar con anticipación. Ya funciona en Neuquén capital.

La aplicación permite dar solución a un prolema diario en el centro neuquino.

Todo aquel que viva, trabaje o visite la ciudad de Neuquén sabe que la falta de estacionamiento en el centro se convirtió en el gran problema cotidiano. Cansado de las excusas de sus pacientes y de sufrir las consecuencias de esta situación, un profesional de la salud impulsó una alternativa que promete ser la solución definitiva: YaLlegOK .

Después de mucho trabajo, Tobías Defilpo, odontólogo neuquino , creó una aplicación para evitar que las personas lleguen tarde a las consultas por no encontrar dónde dejar el auto.

En diálogo con LU5 , Defilpo explicó que la idea surgió de una situación que se repetía semana tras semana en su espacio: mensajes de pacientes avisando que estaban demorados. “Ya llego, ya llego" era la frase constante. Lejos de naturalizar el problema, decidió buscar una solución y así nació YaLlegOK, la aplicación web pensada para ordenar el estacionamiento privado en la ciudad.

“Muchos pacientes me escribían porque estaban complicados con el tránsito y el estacionamiento”, explicó y agregó que esta alternativa fue desarrollada en conjunto con su socio, Martín Gasparini, geólogo, “para resolver este tema del estacionamiento que tan de mal humor nos pone”.

ya llego ok

Finalmente, después de un año y medio de trabajo, armado de equipo con programadores y especialistas en marketing, la semana pasada se realizó el lanzamiento oficial de YaLlegOK.

¿Cómo funciona YaLlegOK?

La herramienta para reservar estacionamiento privado con anticipación funciona como una web app, a través del sitio www.yallego.net. No requiere descarga y se puede usar desde cualquier dispositivo.

El sistema posee una interfaz simple y apunta a resolver el problema en pocos pasos:

El usuario crea una cuenta

Ingresa los datos del vehículo

Accede a un mapa con estacionamientos disponibles

Elige el más conveniente

Reserva con anticipación

Paga a través de Mercado Pago

Llega y estaciona mostrando el código

“Entrás a la plataforma, ves qué playas tienen lugar, reservás, pagás y listo. Llegás y estacionás sin dar vueltas”, resumió su creador, quien además destacó que en un principio la aplicación funcionará con estacionamientos privados del centro neuquino.

ya llego ok 2

Un beneficio doble: conductores y estacionamientos

Si bien el principal objetivo de la aplicación es ayudar a los conductores a conseguir lugar para dejar el vehículo, el sistema permite también asegurar clientes a los estacionamientos privados. “Cada estacionamiento carga su disponibilidad”, explicó Defilpo.

De esta manera, las playas de estacionamiento también encuentran una oportunidad, ofreciendo en tiempo real sus espacios disponibles y sumando un canal de reservas que antes no tenían.

Asimismo, el uso de la aplicación aporta mayor transparencia y seguridad. “Esto también mejora la seguridad, porque tanto el conductor como el estacionamiento tienen los datos registrados”, destacó.

tobias defilpo

¿Por qué elegir YaLlegOK?

A la hora de defender su aplicación, Defilpo aseguró que “lo que estás pagando es no renegar y llegar a horario”.

También, el odontólogo destacó que la plataforma no solo evitará que sus pacientes lleguen tarde, sino el resto de los conductores. “No es solo para mi consultorio, es para todos los neuquinos que tienen que hacer trámites en el centro”, concluyó Defilpo.