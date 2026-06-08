Más detalles sobre el estacionamiento gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi: la "rotación" de los comerciantes

La Municipalidad de Neuquén liberará el tránsito una vez por semana para aliviar a los comerciantes afectados por la obra. Porqué se tomó un día en particular.

El estacionamiento será gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi.

La Municipalidad de Neuquén tomó una decisión importante para los comerciantes en los alrededores de la Avenida Mosconi , mientras avanza en una etapa de los trabajos. Es una medida que se suma a la exención de impuestos debido al reclamo permanente de un sector importante de la sociedad neuquina.

La comuna liberará el estacionamiento medido en las calles laterales a la Avenida Mosconi, como parte de las medidas de acompañamiento a los comerciantes frentistas que manifestaron sentirse afectados por la obra que se ejecuta sobre esa arteria.

La medida comenzará a regir el próximo sábado 13 de junio y alcanza las calles Félix San Martín, Lastra, Perticone y Planas, en el sector comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca . El estacionamiento estará libre de 8 a 14, horario habitual del sistema de estacionamiento medido.

Mosconi asfalto (13) Avanza la obra en la Avenida Mosconi, con el asfalto. Claudio Espinoza

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó en Línea Abierta de LU5 que la decisión responde a un pedido de los propios comerciantes, quienes trasladaron la inquietud al municipio.

Estacionamiento gratis en la Mosconi: ¿por qué los sábados?

“Los sábados hay como una rotación distinta”, señaló, y remarcó que ese día los vecinos “buscan específicamente en el frente de estos locales recostarse en alguna compra”.

En la actualidad, el estacionamiento medido rige de lunes a viernes con un máximo de dos horas.

Consultado sobre si la medida requería pasar por el Concejo Deliberante, Espinosa aclaró que hace aproximadamente dos meses el cuerpo legislativo otorgó facultades al Ejecutivo municipal para tomar decisiones sobre la dinámica del estacionamiento en la zona, en el marco de la obra.

La señalética existente, que ya incorporaba una franja roja indicando el máximo de dos horas, será actualizada con una nueva banda para indicar la liberación los sábados.

Mosconi - comercios linderos - excepción de impuesto (4) Hay quejas de comerciantes en los alrededores de la Avenida Mosconi y la Municipalidad tomó más medidas. Claudio Espinoza

La Municipalidad afirmó que continuará tomando decisiones para acompañar a los comerciantes, cuya obra involucra más de 60 equipos técnicos y alrededor de 1.000 operarios de empresas locales.

Por otro lado, continúa abierta hasta el 30 de junio la votación popular para elegir el nombre definitivo de la Gran Avenida, disponible en la web oficial del municipio para residentes mayores de 16 años.

Avenida Mosconi: fuerte operativo y el seguimiento por las Apps

La Municipalidad de Neuquén desplegó un fuerte operativo de control y ordenamiento vial en los sectores vinculados al desarrollo de la obra de la Avenida Mosconi. Además, se incorporó tecnología para mejorar la circulación vehicular con un monitoreo minuto a minuto.

A través de una articulación estratégica entre diversas áreas operativas y la validación como usuario asociado en la aplicación Waze, el municipio administra y actualiza de manera constante el estado de las calles, desvíos y habilitaciones con un monitoreo estricto en tiempo real.

La intervención integral contempla la presencia física permanente de personal de tránsito y una coordinación técnica minuciosa para dar fluidez a los corredores más transitados de la capital neuquina.

El dispositivo especial de seguridad vial responde de manera directa a la complejidad y magnitud de las tareas de infraestructura que se ejecutan en este corredor neurálgico.