La policía acudió tras una denuncia por ruidos sospechosos y se encontró con un reptil de casi tres metros que obligó a desplegar un operativo para retirarlo.

Estados Unidos: creyeron que era un ladrón y encontraron un caimán gigante dentro de su piscina

Los dueños de una vivienda situada en el estado de Florida, Estados Unidos , se llevaron una gran sorpresa cuando llamaron a la Policía tras escuchar ruidos en el exterior. Pensaban que se trataba de un ladrón, pero finalmente se encontraron con un caimán de casi tres metros dentro de su piscina .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, poco después de las 3, cuando los residentes alertaron a las autoridades ante movimientos extraños en su propiedad.

Cuando llegaron los agentes, comprobaron que no se trataba de una persona, sino de un reptil de gran tamaño que estaba dentro del agua.

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Las cámaras corporales de los efectivos registraron el momento del hallazgo y en uno de los videos difundidos por el Departamento de Policía de Tampa, se escucha a un agente decir que el ejemplarera “enorme”.

En otro tramo, el animal emite un sonido que provoca la reacción de un oficial: “Dios mío”, expresó mientras retrocedía.

Cómo sacaron al caimán de la piscina

El procedimiento para retirar al reptil no fue sencillo, debido a que el animal reaccionaba con movimientos bruscos dentro del agua. Esto obligó a los agentes a mantener distancia mientras se organizaba la maniobra.

Ante esta situación, se convocó a un trampeador especializado en caimanes, quien logró inmovilizar al ejemplar mediante técnicas específicas para este tipo de fauna y finalmente retirarlo de la piscina junto al resto del equipo. El operativo concluyó sin que se registraran personas heridas ni incidentes adicionales en la vivienda.

Cocodrilo tampa 2 Para retirar al caimán de la piscina, tuvieron que convocar a un especialista.

"Lo que se pensaba que era un intruso humano... resultó ser un invitado no invitado al estilo Florida", publicó el Departamento de Policía de Tampa en un comunicado oficial.

Y agregó: "Los oficiales encontraron un cocodrilo que había entrado para nadar solo. El sospechoso escamoso fue retirado a salvo, dejando a los residentes para finalmente disfrutar de un merecido sueño libre de caimán".

Por qué puede aparecer un caimán en una zona residencial

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el apareamiento se produce entre mayo y junio, período en el que los machos desarrollan conductas territoriales más marcadas y pueden desplazarse hacia zonas residenciales, como patios y piscinas.

Cocodrilo tampa 3 Estados Unidos: creyeron que era un ladrón y encontraron un caimán gigante dentro de su piscina

De acuerdo con la normativa vigente de la FWC, los caimanes considerados “molestos” y que superan aproximadamente 1,2 metros de longitud no son reubicados en ambientes naturales.

En esos casos, se aplican protocolos como el sacrificio del ejemplar, con la participación de la policía y especialistas en fauna silvestre.