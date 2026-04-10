Quién es el Policía neuquino que es intensamente buscado en Viedma: qué se sabe

Un efectivo de la Policía de la provincia de Neuquén es buscado por sus pares de la vecina provincia de Río Negro. Pasaron más de 24 horas de su desaparición.

El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

Un joven miembro de la Policía de la provincia de Neuquén es intensamente buscado por la Policía de Río Negro dado que fue visto por última vez en la ciudad de Viedma, donde familaires radicaron la denuncia sobre su desapaición.

Solicitaron la colaboración de la comunidad para poder localizar a un joven de 25 años que presta funciones como efectivo en Neuquén y es intensamente buscado en la capital de la vecina provincia de Río Negro.

De acuerdo a la información oficial, el uniformado se desempeña en territorio neuquino, pero se había trasladado a la capital rionegrina luego de que le otorgaran licencia psicológica. Según se suó, ese el dato que inquieta a tanto a los familiares y amigos como a los investigadores que siguen la causa para dar con su paradero.

Se trata de Jeremías Omar Arraigada, quien presenta una contextura robusta, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos pardos verdosos. Como dato distintivo posee piercing en la nariz y en ambas orejas.

Policía El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

"No pasaba por su mejor momento"

La denuncia fue radicada por la madre del joven policía durante la noche de este último jueves en sede la Unidad 38 del barrio Lavalle . La mujer, según consigna el medio local Noticias Net, agregó que "su hijo no pasaba por su mejor momento en plano emocional y justamente había hecho una pausa laboral para privilegiar su salud".

De acuerdo a la información oficial, al momento de ausentarse vestía un pantalón de vestir color crema, un buzo negro con capucha y estampado en el frente, y zapatillas blancas con detalles en gris y rojo.

Además, se indicó que podría estar movilizándose en un vehículo Fiat Cronos color gris oscuro sin patente visible o en un Renault Sandero color crema o dorado, dominio LSE999.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría 38° del barrio General Lavalle, que interviene en el caso y coordina las actuaciones para dar con el paradero del joven.

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.