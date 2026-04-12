Un auto se dio a la fuga, atropelló a un policía y se refugió en una vivienda para no ser atrapado

La inédita fuga ocurrió en en barrio Los Pioneros en el marco de un operativo de control policial. Por el momento se continúa investigando qué ocurrió.

La inédita fuga ocurrió en en barrio Los Pioneros durante un operativo de control.

Momentos de tensión se vivieron este sábado por la tarde en el barrio Los Pioneros y sector conocido como Fonavi en Centenario . En el marco de un operativo, un auto se dio a la fuga y atropelló a un policía , para luego ocultarse en una vivienda y así no ser atrapado.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 17 horas cuando efectivos policiales de la Comisaría n°52 procedieron a identificar a un hombre que circulaba a bordo de un Volkswagen Vento color gris entre las calles Alfonsina Storni y Perú.

Durante el procedimiento, el hombre se resisitió y volvió a subir al vehículo, acelerando a toda velocidad para escapar y atropelló así a un sargento policial, quien logró apoyar sus manos para no ser embestido de lleno.

Más móviles se sumaron a la persecusión de quien se dio a la fuga por la calle Honduras y, en inmediaciones de la calle Nicaragua y Storni, descendió y dejó el auto abandonado con las balizas encendidas.

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Al escapar a pie, el individuo continuó su fuga por el Pasaje Arrayán. En el lugar, llegó a una vivienda cercana a la peatonal 4 e ingresó a la misma. Fue allí cuando efectivos intentaban darle alcance y familiares del hombre abrieron un portón para que ingresgue y enseguida colocaron un candado para evitar que fuera atrapado.

De igual manera, el hombre fue ubicado y el Volkswagen Vento secuestrado. Efectivos policiales investigan si durante su huída apie arrojó estupefacientes en el sector. Dentro del vehículo, según confirmaron a LM Neuquén, se encontró una piedra de cocaína de 300 gramos y se puso a disposición del personal de Antinarcóticos.

Todo lo sucedido fue informado a la fiscalía interviniente bajo una causa por presunto atentado y resistencia a la autoridad.

Centenario: el increíble final de una fuga a alta velocidad que terminó con una Toyota Hilux secuestrada

Un mes atrás, se dio la inédita fuga de una camioneta del personal de la comisaría 52 de Centenario y terminó en un derrape chocando contra una vereda.

Dos hombres de 28 y 31 años a bordo de una Toyota Hilux color blanca hacen caso omiso a las indicaciones de personal policial y se dan a la fuga. El hecho ocurrió a las 6 de la mañana sobre la avenida Lago Traful y, a la altura de calle Quinquela Martin, perdieron el control y tras derrapar terminaron chocando contra una de las veredas.

Rápidamente ambos sujetos fueron demorados por los efectivos que iban tras ellos en el lugar. También se hicieron presentes uniformados de la División Tránsito Villa Obrera al tratarse de un hecho vial.

Dispusieron el secuestro del rodado ya que según los primeros datos que surgieron, un arma de fuego se encontró en el interior del mismo, consignó Centenario Digital.

Según revelaron a LM Neuquén, se activó un operativo cerrojo cuando se quisieron escapar y luego revientan una rueda perdiendo así el control. Al ser detenidos fueron trasladados al hospital local para hacer una revisión médica.