Ahora sí, se vienen las fotomultas y radares en la Ruta 7: en qué zonas

La Municipalidad de Centenario firmó un convenio donde una empresa se queda con el 50% del cobro de infracciones. Aún tienen que aprobarlo los concejales.

Ahora sí, luego de algunos amagues, se vienen los radares y las fotomultas en la Ruta 7. especialmente en la zona de cruza por Centenario hasta Neuquén donde todos los días hay al menos dos accidentes. La idea ya empieza a tomar forma, con el convenio que firmó la Municipalidad de Centenario con una empresa, que se llevará el 50% de los recaudado por las infracciones.

Según pudo saber LM Neuquen , el intendente Esteban Cimolai ya firmó el convenio con una Unión Transitoria de Empresas para instalar radares y cámaras inteligentes, pero el esquema todavía necesita el aval del Concejo Deliberante .

El expediente con el convenio ya fue girado para el análisis de los concejales, para que Centenario se sume a las localidades con fotomultas, en este caso Neuquén capital y el intento de Plottier. El convenio esta pensado por cuatro años, es decir, también para la próxima gestión municipal, y en seis meses se evaluará si se amplían las zonas de control.

SFP Transito vehicular autos vehiculos Centenario Rotonda ruta 7 (16) Se vienen ls multas en la Ruta 7 y en Centenario. Sebastián Fariña Petersen

El proyecto, que ingresó hace unos días bajo la nota 196/26, plantea un cambio de fondo porque incorpora tecnología para detectar infracciones en tiempo real, con procesamiento automatizado y envío directo al Juzgado de Faltas de Centenario. La localidad tiene cámaras de seguridad pero no fotomultas, y ademas para colocarlas en la Ruta 7, ya piensa en girar a Vialidad Provincial el convenio para que haga observaciones y otorgue permisos.

El convenio fue firmado con la UTE Speed Radar Tech – Arcuva SAS, que será la encargada de proveer, instalar y operar todo el sistema. El antecedente de funcionamiento de la empresa en la provincia de Río Negro, como en General Roca, Villa Regina, Allen y Cipolletti.

Según la denuncia, los empleados provinciales fueron abordados cerca del ex peaje de la Ruta 7. En el trayecto Centenario-Neuquen de la ruta 7 se producen muchos accidentes por día.

El dato central es la estructura de costos del sistema, ya que no hay inversión inicial por parte de la Municipalidad de Centenario. La empresa cobra el 50% de lo recaudado por multas efectivamente pagadas y el otro 50% se queda para la Municipalidad.

Además, el convenio incluye una cláusula por si el municipio deja de aplicar multas, deberá compensar a la empresa con un promedio de ingresos previos.

El proyecto también incorpora un mecanismo de apremio para cobrar multas impagas, que tengan sentencia del Juzgado de Faltas. Se establece que si la infracción no es abonada se convierte en un título ejecutivo. Esto significa que el municipio puede iniciar directamente un reclamo judicial para cobrarla, sin necesidad de un nuevo proceso de discusión sobre la infracción.

El convenio no fija ubicaciones exactas pero ya se sabe por el movimiento que al menos un radar se ubicará en la zona del expeaje, donde usualmente hay accidentes y vuelcos por exceso de velocidad . En cuanto a las zonas también se definirá después de un relevamiento inicial de 15 días que hará la empresa.

SFP Juzgado de faltas de centenario (4) Las multas con sentencia firmen que no se paguen podrían ser ejecutadas por la Municipalidad de Centenario. Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, el esquema ya anticipa el tipo de controles en ocho cámaras en semáforos para detectar cruces en rojo e invasión de senda peatonal y tres radares fijos de velocidad, homologados por normativa nacional. Las imágenes y datos (hora, lugar, patente) serán enviados al Juzgado de Faltas, que definirá si corresponde sanción.

¿Cuánto podrían valer las multas?

El proyecto no fija valores. Las multas seguirán atadas a la ordenanza tarifaria vigente. En la práctica, podrían ubicarse en rangos similares a otras ciudades de la región. El monto final dependerá de cómo el municipio actualice su esquema de sanciones.