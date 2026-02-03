La polémica actitud de Cristiano Ronaldo, que amenaza con dejar la liga árabe

El luso, actualmente en el Al-Nassr, se ausentó de un partido y un entrenamiento por un reclamo contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo amenaza con abandonar el Al-Nassr por un reclamo por el manejo de los fondos en búsqueda de refuerzos.

Cristiano Ronaldo estaría atravesando un momento difícil en el Al-Nassr . El capitán de la selección de Portugal decidió no disputar con su equipo el último encuentro de la liga árabe en un reclamo público por un descontento con el manejo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Este fondo es el que maneja los clubes más importantes de la liga, entre ellos el Al-Hilal y Al-Nassr. Pero, según Ronaldo, el desembolso económico no sería parejo , por lo que siente que se le está quitando la posibilidad de pelear el título.

Este enojo del máximo goleador de la historia del deporte estalló tras conocerse la noticia del posible traspaso de Karim Benzema (ex compañero del luso en Real Madrid) desde el Al Ittihad hacia el Al-Hilal, actual puntero de la liga árabe y equipo que viene dominando la competencia en las últimas temporadas.

La información que trascendió es que Ronaldo estaría protestando con su ausencia en el partido para bloquear el traspaso -que finalmente se concretó- de Benzema, argumentando un desequilibrio entre los planteles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheNassrZone/status/2018760167148421358?s=20&partner=&hide_thread=false @simpraisa



Cristiano Ronaldo believes that the Saudi League is being biased and that Al Hilal is being favored.



The Portuguese star is angry with the stance of the Public Investment Fund (PIF) regarding transfer policy and believes that Al Nassr has been harmed.



CR7… pic.twitter.com/Qc8iJdBohD — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 3, 2026

Cristiano Ronaldo estaría considerando abandonar Al-Nassr

El portugués, que arribó a la liga árabe a fines de 2022, estaría considerando abandonar Al-Nassr en este mismo momento por esta situación. Ronaldo se convirtió en la cara visible del fútbol del país, siendo el abanderado de un proyecto para llevar grandes talentos y hacer crecer el torneo.

Los números de visualización y la atención mediática al fútbol de Arabia Saudita creció exponencialmente con la llegada del portugués, que incluso podría ser uno de los impulsores para que el país consiga la organización de la Copa del Mundo 2034.

Para Cristiano su estancia en el Al-Nassr no ha sido sencilla, ya que no consiguió títulos oficiales con el club. A pesar de eso, ha marcado muchos goles, acercándose a la cifra de los mil, que es su gran objetivo individual.

Los rumores de una salida del club árabe crecieron en los últimos días, sobre todo tras su ausencia a un entrenamiento. Se empezó a especular con una posible vuelta al Manchester United o incluso una salida a la MLS, donde se encuentra jugando Lionel Messi. Lo que no queda claro es como sería la rescisión de su contrato: el rumor es que tiene una cláusula de 50 millones de dólares, un monto alto para un futbolista de 41 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_roterly_/status/2018759557879595429?s=20&partner=&hide_thread=false



Cristiano Ronaldo’s agent has received official inquiries from MLS, and the player is open to discussing offers from abroad if he makes a final decision to leave Saudi Arabia.



Ronaldo has begun seriously considering leaving Al Nassr this summer.



[per @365scoresarabic] pic.twitter.com/KE0lwuZsOV — Al Nassr Town (@_roterly_) February 3, 2026

La llegada de Benzema al rival directo de Ronaldo

La polémica entre Benzema y el Al-Ittihad comenzó cuando el delantero rechazó la propuesta de renovación al considerarla como “insultante”. Incluso aseguró que “equivaldría a jugar gratis”. Cabe mencionar que actualmente el francés tiene un salario cercano a los 100 millones de euros anuales.

Fue por esto que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, tomó cartas en el asunto rápidamente y se movió para que el ganador del Balón de Oro 2022 arribe al Al-Hilal, que actualmente lidera la Liga Profesional Saudí con 47 puntos sobre 57 posibles.

Karim Benzema is officially Hilali pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Benzema, que llegó a Arabia a mediados de 2023, disputó 83 partidos, en los que anotó 54 goles y repartió 17 asistencias. En dicho lapso, pudo conquistar la Liga Profesional Saudí y la Copa Rey de Campeones 2025.