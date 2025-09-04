Atención, Riquelme: Pekerman respondió si sería mánager de Boca

El histórico entrenador dirigió al ex 10 del conjunto azul y oro en la Selección Argentina y lo llevó al Mundial 2006.

José Pékerman , el exentrenador de la Selección Argentina y de Colombia, se refirió públicamente a los rumores que lo vinculan con Boca como posible mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol y aseguró que siempre habrá diálogo con el club .

“Si alguien llama, siempre vamos a hablar”, afirmó Pékerman en diálogo con DSports Radio, sin confirmar gestiones formales pero tampoco descartó una posible llegada al club comandado por Juan Román Riquelme .

La reestructuración impulsada por Riquelme en Boca generó especulaciones sobre nuevas incorporaciones en el esquema futbolístico tras la disolución del Consejo de Fútbol, del cual solo quedó Marcelo Delgado .

El nombre de Pékerman, de 76 años, surgió como una alternativa para acompañar a Delgado en la conducción deportiva, en medio de la peor racha futbolística del club en los últimos años, aunque de a poco el equipo comenzó a levantar con una seguidilla de victorias.

El vínculo entre Pékerman y Riquelme, forjado en la etapa del entrenador al frente de la Selección, alimentó las versiones. Sin embargo, el DT aclaró que “tener una relación grande no implica estar de acuerdo en hacer algo”, y destacó que “cada uno sabe qué puede dar”.

Actualmente, la dirigencia xeneize considera que la estructura está cubierta y no prevé sumar nuevos nombres al área de fútbol en el corto plazo, pero el nombre del exentrenador de Colombia y Venezuela queda en carpeta.

Pekerman postuló al sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina

“Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, dijo Pekerman en diálogo con DSports radio.

En su relato el entrenador se animó a dar el nombre de un sucesor de Messi en el seleccionado. El entrenador fue claro sobre el futuro de Franco Mastantuono: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”.

El juvenil, recientemente transferido al Real Madrid tras su irrupción en River, fue convocado por Lionel Scaloni para los cruces ante Venezuela y Bolivia, en un contexto de recambio generacional. Mastantuono debutó oficialmente con la Albiceleste en junio, en la victoria frente a Chile, y desde entonces ha sumado elogios por su rendimiento y adaptación en España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/1963416897472368723&partner=&hide_thread=false "Mastantuono va a marcar la historia"



José Pekerman destacó al juvenil surgido de River como el posible sucesor de Messi en la Selección Argentina



Lo escuchaste en #PuedePasar con @GustavoKuffner por DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte

Scaloni, discípulo de Pekerman, también destacó el presente del mediocampista: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, señaló en referencia a Mastantuono y Nico Paz.

Pekerman, además, se refirió al último partido de Messi en Eliminatorias en suelo argentino: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expresó.

También recordó el primer llamado al rosarino: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina”.