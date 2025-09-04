Miguel Ángel Russo sigue internado: cómo está su salud

El entrenador de Boca permanece en la clínica Fleni por una infección urinaria, durante el parate por fecha FIFA.

El mundo Boca atraviesa días de incertidumbre por la salud de Miguel Ángel Russo . El actual entrenador del Xeneize, en su tercer ciclo al frente del club, permanece internado desde hace varios días en la clínica Fleni debido a una infección urinaria que obligó a los médicos a mantenerlo en observación. A pesar de mostrar buen ánimo, la evolución es monitoreada con extrema precaución y aún no hay fecha confirmada para su alta.

Russo se había acercado al sanatorio para realizarse una serie de exámenes clínicos programados. Durante esos controles, los médicos detectaron una complicación vinculada a una infección urinaria que requería tratamiento inmediato . La decisión fue internarlo y comenzar con la aplicación de medicación intravenosa para controlar el cuadro.

Aunque en un principio se especuló con que podría retomar el tratamiento de forma ambulatoria, los especialistas consideraron más prudente que permanezca internado para continuar bajo estricta supervisión .

miguel ángel russo

Durante su estadía en Fleni, Russo recibió visitas de su círculo íntimo, entre ellos su hijo Ignacio, actual delantero de Tigre. Según trascendió, el DT mantiene un buen ánimo y no deja de insistirle a los médicos con su intención de regresar a casa para retomar el trabajo con el equipo. Sin embargo, en el cuerpo médico prefieren actuar con cautela y evitar cualquier tipo de recaída.

La preocupación en el seno del club es real, aunque el mensaje oficial sigue siendo de tranquilidad y confianza en que podrá recuperarse sin mayores inconvenientes.

Mientras Russo sigue internado, Boca continúa con su rutina deportiva. Claudio Úbeda, acompañado por el resto del cuerpo técnico, quedó a cargo de los entrenamientos y de la preparación del equipo de cara a los próximos compromisos. La intención es sostener el mismo espíritu que Miguel bajó desde su llegada: grupo unido, compromiso en cada entrenamiento y respaldo mutuo.

José Pekerman habló de su posible llegada a Boca como mánager

José Pékerman, el exentrenador de la Selección Argentina y de Colombia, se refirió públicamente a los rumores que lo vinculan con Boca como posible mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol y aseguró que siempre habrá diálogo con el club.

“Si alguien llama, siempre vamos a hablar”, afirmó Pékerman en diálogo con DSports Radio, sin confirmar gestiones formales pero tampoco descartó una posible llegada al club comandado por Juan Román Riquelme.

La reestructuración impulsada por Riquelme en Boca generó especulaciones sobre nuevas incorporaciones en el esquema futbolístico tras la disolución del Consejo de Fútbol, del cual solo quedó Marcelo Delgado.

Riquelme-Pékerman-Portada.jpg

El nombre de Pékerman, de 76 años, surgió como una alternativa para acompañar a Delgado en la conducción deportiva, en medio de la peor racha futbolística del club en los últimos años, aunque de a poco el equipo comenzó a levantar con una seguidilla de victorias.

El vínculo entre Pékerman y Riquelme, forjado en la etapa del entrenador al frente de la Selección, alimentó las versiones. Sin embargo, el DT aclaró que “tener una relación grande no implica estar de acuerdo en hacer algo”, y destacó que “cada uno sabe qué puede dar”.

Actualmente, la dirigencia xeneize considera que la estructura está cubierta y no prevé sumar nuevos nombres al área de fútbol en el corto plazo, pero el nombre del exentrenador de Colombia y Venezuela queda en carpeta.