Cavani reveló cómo es el DT Miguel Russo en la intimidad de Boca

Edinson Cavani es una de los nombres más fuertes del club de la Ribera y, en la antesala del duelo frente a los portugueses se refirió al liderazgo de Miguel Ángel Russo y contó el motivo por el que no habla con Leandro Paredes, mediocampista que conoce por su paso en PSG y que podría llegar a Boca en este mercado de pases.

Par el partido ante Benfica, Edinson Cavani no será de la partida. El pasado 19 de mayo, Boca enfrentó a Independiente por los cuartos del Torneo Apertura y el delantero uruguayo se resintió de una lesión muscular en su gemelo derecho. Todo este tiempo estuvo entrenando diferenciado con el objetivo de llegar en condiciones al estreno del Mundial de Clubes, pero no pudo.

En diálogo con la periodista Sofía Martínez, Cavani se refirió a Miguel Ángel Russo y su manera de conducir: “Es un hombre que tiene mucha experiencia, mucho recorrido. Sus palabras, por más básicas que puedan ser o más vieja escuela que, a veces, se pueda ser… detenerse a analizar y pensar en las cosas, los momentos”.

“Pocas palabras, pero mucha sabiduría y enseñanza. He hablado mucho con él, me ha dicho cosas muy buenas la verdad. Todo lo que pueda aportar yo para él y para ayudar con el grupo y el equipo, yo siempre dije que estoy acá para aportar desde donde me toque, lo mejor”, explicó el oriental.

Cavani sobre el pase de Paredes

Cavani y Paredes fueron compañeros en el PSG. El atacante uruguayo fue consultado si habla con el volante, que en los últimos mercados de pases sonó para volver a Boca y dijo: “En los últimos tiempos no hablé con él. Hace un tiempo me lo crucé en el barrio, yo había llegado hacía poco y todavía no se estaba hablando de la venida de él para acá. Aparte, yo soy muy reservado”.

“El ambiente del fútbol es muy difícil y raro, más en nuestro continente, en lo que es Argentina… el periodismo es un lleve y trae y nunca me gustó sacar información de nadie. Algunas cosas prefiero ni preguntar, no lo hice con Paredes, tampoco con Ander. Yo sabía que él estaba por venir y nunca le escribí para saber si era cierto, pero el día que llegó lo recibimos como había que recibirlo”, completó el delantero uruguayo.