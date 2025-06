Miguel Ángel Russo sorprende con la formación de Boca ante Benfica

Entre las novedades del equipo titular se destaca el ingreso de Ayrton Costa en lugar de uno de los referentes, Marcos Rojo . Aunque el ex Independiente tuvo inconvenientes con la visa y llegó tarde a la concentración en Estados Unidos, sería el compañero de zaga central con Nicolás Figal , quien vuelve al ruedo tras una larga inactividad producto de una operación en su tobillo izquierdo.

En el mediocampo, Russo apostará por un esquema flexible 4-4-2 que puede mutar en 4-2-3-1, con Ander Herrera y Rodrigo Battaglia en la contención. En esta zona también hay una decisión fuerte, ya que salen del equipo Milton Delgado -a quien el entrenador elogió, pero dijo que es muy joven- y Tomás Belmonte, quien sumó varios minutos sobre el cierre del último semestre.

Herrera.jpg Ander Herrera

Kevin Zenón ocupará la banda derecha y Alan Velasco —en quien Russo tiene grandes esperanzas de recuperación futbolística— irá por izquierda, por ahora delante del refuerzo Malcom Braida en la consideración.

La principal baja para el estreno será la de Edinson Cavani, que no logró recuperarse a tiempo del desgarro en el gemelo. Por precaución, Russo decidió no arriesgarlo y apunta a tenerlo en condiciones para el segundo compromiso del Grupo C, el 24 de junio frente al Bayern Múnich, que ya debutó con una aplastante victoria 10-0 sobre Auckland City.

Arriba, Miguel Merentiel será el centrodelantero y llevaría la cinta de capitán, mientras que el enlace será Carlos Palacios, aunque Milton Giménez también aparece como una alternativa.

Formación probable de Boca vs. Benfica

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios; Miguel Merentiel.

El encuentro que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 19:00 (hora argentina) contará con el arbitraje del mexicano César Ramos Palazuelos y se podrá ver a través de DAZN, Disney+ Premium, DSports y Telefé.

Una decisión polémica con las camisetas

La marca de las tres tiras generó una revolución en los hinchas de Boca con la presentación de la nueva indumentaria con un aspecto retro que utilizará durante el Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos con equipos de alta jerarquía como Benfica de Portugal y Bayern Múnich que comparten grupo con el elenco azul y oro. Sin embargo, una decisión de FIFA generó malestar en algunos hinchas.

Es que según trascendió en las redes sociales el equipo de Miguel Ángel Russo debutará en el certamen ante el elenco portugués este lunes con la camiseta tradicional donde prevalece el azul con la franja y detalles amarillos. Sin embargo ante el elenco alemán y Auckland City usaría el uniforme amarillo a pesar de no tener similitudes con las camisetas de sus rivales.