Boca está feliz: le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y sumó su tercera victoria consecutiva

Al Xeneize le alcanzó con algunas pinceladas individuales y dos acciones de pelota parada para derrotar al Tiburón, el peor equipo de la Primera División.

Sin brillar, Boca consiguió un triunfo clave por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata y acumuló su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura. El Xeneize la pasó mal en varios tramos del compromiso frente al peor equipo de la categoría, pero logró imponerse gracias a su jerarquía individual y las pinceladas de Leandro Paredes , una de las grandes figuras. Con los tres puntos, el club azul y oro escaló a la tercera posición de la Zona A, con 12 unidades , a tan solo dos del líder Barracas Central .

Bajo un clima hostil, repleto de niebla y lluvia, Boca tomó la iniciativa pese a que Aldosivi exhibió una postura más ofensiva de lo esperado . Ante las complicaciones para generar juego, Leandro Paredes probó de media distancia y la más clara la tuvo Brian Aguirre, tras un buen robo de Ayrton Costa: Miguel Merentiel comandó la contra y divisó al ex delantero de Newell's , quien tardó demasiado en rematar y su remate encontró la pierna de un zaguero rival.

El artillero uruguayo, que flotó por todo el frente de ataque e incluso retrocedió para gestar algunas acciones, intentó un pase al medio para Edinson Cavani que Yonathan Cabral cortó en el momento justo. El local, por su parte, tuvo en Tiago Serrago a su futbolista más desequilibrante: el juvenil surgido de River provocó que Agustín Marchesín tuviese que exigirse.

Antes del cierre de la primera mitad, el elenco comandado por Mariano Charlier se mostró más entero y con chances de ponerse en ventaja. De hecho, una incursión ofensiva de Federico Gino generó zozobra. Sin embargo, el Xeneize sacó a relucir su calidad individual. Tras un error en la salida de Jorge Carranza, Carlos Palacios recuperó el balón y sacó un lindo centro a la cabeza de Lautaro Di Lollo, que estampó el 1-0.

Pese a que se esperaba que el resultado a favor le permitiese a la visita crecer colectivamente, lo cierto es que el conjunto azul y oro se hundió en su propia intrascendencia. Sin hombres desequilibrantes que pudieran sacarse defensores de encima, abundó el toque corto y la falta de ideas. Mientras tanto, el Tiburón no sufrió y se replegó en busca de alguna recuperación rápida, complicando incluso con un envío aéreo.

El elenco de Miguel Ángel Russo, que presentó una versión desmejorada con respecto a los dos partidos anteriores, apenas tuvo destellos que le permitieron soñar con anotar el segundo: Aguirre, que estaba en posición adelantada, hizo que el golero tuviese que poner firme el brazo para evitar una conquista que hubiera sido anulada. Ya promediando el complemento, Serrago quedó en una buena posición y disparó al borde del área, aunque el arquero ex Lanús le ahogó el grito.

Cuando la mano venía complicada para el cuadro de La Ribera, Paredes frotó la lámpara y le puso una asistencia en la testa a Rodrigo Battaglia, que festejó su tercer gol vistiendo la camiseta de Boca. Con poco, y mientras resistía los embates del anfitrión, el Xeneize empezó a cimentar el camino para un nuevo triunfo consecutivo.

En el cierre, hubo tiempo para que Aldosivi fuera en busca del descuento, que a esas alturas parecía una quimera por las limitaciones del local. Además, la tensión que se respiraba en el Minella complicó aún más las aspiraciones de los marplatenses, que tuvieron una clara gracias a un interesante tiro libre de Ayrton Preciado. Los de La Feliz siguen sin ganar en lo que va del campeonato, mientras que los de Russo tomaron aire y se afincan en zona de clasificación a la próxima instancia del Clausura, con una posición expectante en la tabla anual pensando en las competiciones internacionales. Dentro de la cancha, todavía tiene cuentas pendientes.

La previa del Aldosivi-Boca

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Matías García; y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: Lautaro Di Lollo (45+2'); Rodrigo Battaglia (80').

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Sebastián Zunino.