En Boca ya tienen definida la fecha para empezar la remodelación de La Bombonera

La gestión de Juan Román Riquelme tiene decidido arrancar con la ampliación de la Bombonera, y con una fecha posible que aparece a la vuelta de la esquina. La realidad es que el proyecto ya está en marcha. Los trabajos que Boca viene realizando en el estadio y sus alrededores los consideran parte del plan mayor de ampliación .

Los accesos, la iluminación, los playones, los accesos, las oficinas, los baños y los pasillos internos suman unas 30 obras que se adelantaron a la obra final. “Cada obra es parte de la ampliación, después será la frutilla del postre”, dijo días atrás el secretario general Ricardo Rosica. Y según se pudo saber, cada trabajo apunta a ganar tiempo para perder lo menos posible la localía.

Lo que la dirigencia espera arrancar en breve es esa última etapa que comenzará por la fachada de Brandsen 805 y que la dejará a tono con los estadios más modernos, incluso por tener integrado el ya anunciado Hard Rock.

image

Ese trabajo tiene fecha prevista de inicio para apenas termine la competencia anual (una hipotética semifinal del Clausura como local sería en la primera semana de diciembre) y quedaría inaugurado durante el mes de enero, antes de la reanudación del fútbol local.

Por la envergadura y la resonancia, la lógica indica que antes de esa etapa habrá algún anuncio oficial, un paso que ninguna gestión dio en los más de 20 años de debate moderno acerca de la ampliación. Claro, allí también se podría anunciar la obra principal: la demolición de la platea preferencial y los palcos para la construcción de una nueva tribuna.

Los detalles de los trabajos que harán en la cancha de Boca

La nueva fecha, entonces y si lo deportivo acompaña y el clima sigue mejorando, sería a fin de año. “Apenas estén los planos lo vamos anunciar, lo estamos terminando”, explicaron. El proyecto es el que se adelantó unas semanas atrás, con dos bandejas de preferenciales y más palcos en reemplazo de los actuales, muy parecido a lo que hizo Argentinos en su estadio. Sin necesidad de comprar las dos medias manzanas y sin avanzar sobre la calle. En cambio, correrán unos metros el campo hacia el lado de las vías, tal como también hizo Mauricio Macri en la última remodelación en 1996.

image

Con este proyecto, se llevará la capacidad de los 57.000 espectadores actuales a los 70.000. Esa cifra, sin embargo, no es definitiva. El objetivo es incrementar el número en 20.000, pero para eso estudian la posibilidad de incrementar más ubicaciones generales que las correspondientes a las plateas, algo que modificaría el porcentaje actual de la distribución, y que podría alterar las reglas FIFA. Esa idea la deslizó alguna vez Mario Pergolini mientras era vicepresidente del club, y ahora la adoptó la dirigencia de Román. Y aunque vaya contra las normativas, también podría ser un hecho. Es que, a lo sumo, tal vez no puedan jugarse partidos de Eliminatorias en el Templo.

Si la obra llega a arrancar en el próximo receso de verano, aprovechando el mes sin fútbol local, Boca tendrá que dejar la Bombonera durante un tiempo y La Plata ya sonó como una de las opciones, pero no es el único escenario en estudio. “Si Boca hace su ansiada Bombonera, que creo que Riquelme está en eso, puede ser un destino. Eso depende de lo que Boca decida con su estadio”, dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

La política siempre juega en la Bombonera. Ya sea en cada una de las elecciones presidenciales del club como en este proyecto para ampliar la capacidad. De hecho, ya hubo una interna el año pasado cuando el estadio apareció dentro del Catálogo de Inmuebles Protegidos de la Ciudad, lo que generó un ida y vuelta hasta que la Legislatura Porteña lo retiró para permitir una futura obra.

image

Eso no quita que llegado el momento haya nuevas tensiones, como aseguró una fuente con conocimiento de las obras del club: “Van a aparecer una mañana con las topadoras, como confesó Macri que hizo cuando asumió su primera presidencia. Cierran con cuatro chapas con la cara de Román y hecho consumado. Primero demoler, demuele la obra de Macri. Y van a la Legislatura por el permiso para construir. Si se lo niegan, harán una conferencia con el mate en la mano para decir ‘Mauricio Macri no me deja ampliar la Bombonera’. Sin dudas van a aparecer obstáculos en el camino, pero en diciembre quieren empezar a laburar en la cancha, eso no hay dudas”.