Viajaron todos, menos él: el jugador de Boca con el que Russo no quiere saber nada

El Xeneize, luego de atravesar una racha complicada, buscará su tercer triunfo al hilo cuando se mida ante Aldosivi en Mar del Plata.

Miguel Ángel Russo tomó la determinación de llevar a toda la delegación de Boca a Mar del Plata para el partido ante Aldosivi , con un gesto simbólico de unidad que incluyó a 32 futbolistas. Lesionados, suplentes sin minutos y hasta figuras relegadas fueron incluidos. Sin embargo, un nombre brilló por su ausencia: el de Cristian Lema .

El defensor central, apodado “El Carnicero”, volvió a quedar fuera de los concentrados y ni siquiera fue incluido en la lista ampliada. Su situación es particular y delicada. Desde las salidas de Marcos Rojo y Marcelo Saracchi , Lema entrena apartado del grupo, en soledad, y no forma parte del esquema futbolístico de Russo. Su último partido oficial fue en octubre del año pasado, cuando sufrió una lesión en el tobillo. A pesar de haberse recuperado a comienzos de 2025, nunca más volvió a vestir la camiseta de Boca.

El caso llama la atención porque Russo decidió convocar incluso a nombres como Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino —todos con lesiones—, y a otros que no suman minutos hace tiempo, como Lucas Blondel, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón . Además, volvió a sumar a Chiquito Romero , arquero que no atajó aún en este ciclo y que quedará libre en diciembre. En total, serán cuatro arqueros y una delegación completa para reforzar el lema de “todos juntos” .

La exclusión de Lema no es menor. Marca claramente que su ciclo en Boca está cerrado, aún sin confirmación oficial. Mientras el equipo viaja con un mensaje de comunión, el defensor atraviesa un presente de aislamiento que confirma su salida definitiva del radar xeneize.

Lema.jpg Cristian Lema

Boca enfrenta a Aldosivi en Mar del Plata

Boca, séptimo con nueve puntos, visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

En relación con lo que fue la victoria ante el ´Taladro´ en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del ´Tiburón´ no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.