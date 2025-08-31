Estallaron las redes: la imagen de Miguel Ángel Russo que preocupó a los hinchas de Boca

Promediando la primera mitad del compromiso en el que el Xeneize se impuso a Aldosivi en Mar del Plata, las cámaras poncharon al DT en un curioso momento que generó alarma.

Después de una extensa racha de partidos sin triunfos, que se acabó convirtiendo en la peor de la historia de Boca , el Xeneize volvió a sonreír: le ganó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y cosechó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura. Además, escaló hasta la tercera posición de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a la próxima instancia del certamen, y se afinca bien arriba en la tabla anual , que define a los elencos que acceden a las competiciones internacionales de cara a 2026.

En ese contexto, todo parece indicar que Miguel Ángel Russo encontró a parte de su 11 ideal. Sin embargo, una imagen que se viralizó a través de las redes sociales preocupó y mucho a los hinchas del cuadro azul y oro: ocurre que la transmisión oficial del compromiso, que tuvo a ESPN Premium como pantalla principal, mostró al DT cerrando los ojos de manera plácida a los 27 minutos de la primera mitad . Aparentemente, el estratega se estaba quedando dormido.

Aquella hipótesis se complementó con los comentarios de Sebastián Vignolo y Diego Latorre, que dieron cuenta de la situación del técnico en el banco de los suplentes. Después de unos segundos, aún así, Miguelo se repuso y vio sin inconvenientes los goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia , que permitieron ratificar el presente auspicioso del conjunto de La Ribera. Por supuesto, no se trata de la primera vez que la salud del orientador está en entredicho.

Los rumores que surgieron tras el último paso de Russo por Central

El ídolo de Rosario Central, que en el pasado tuvo que realizar un duro tratamiento con quimioterapia para luchar contra el cáncer, lució muy desmejorado en sus últimos días al frente del Canalla. Luego de su despido a raíz de una serie de malos resultados, pasó a las filas de San Lorenzo, donde realizó un extraordinario trabajo pese a la crisis institucional, pero también fue protagonista de rumores con respecto a complicaciones vinculadas a la enfermedad que lo tuvo a maltraer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriSanchez32/status/1962215811080183919&partner=&hide_thread=false La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025

Más allá de las versiones, tanto la familia de Russo como el propio entrenador dejaron en claro que se encuentra en buenas condiciones. La semana pasada, cuando Boca derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera, el último campeón de Copa Libertadores con el Xeneize -allá por 2007- pidió una banqueta para sentarse mientras disfrutaba del cotejo, acaso aquejado por cansancio. Las especulaciones, que no tardaron en regresar, quedaron en un segundo plano ante el buen momento de los porteños.