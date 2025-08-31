La selección de Lifune y una victoria en casa para avanzar en la Copa País

El equipo de Rogger Morales le ganó 3 a 1 a Bariloche y así se metió en la siguiente instancia del flamante certamen.

El equipo que reúne a los mejores jugadores de Lifune tuvo una actuación convincente en casa y le ganó 3 a 1 a su par de Bariloche para clasificarse a la siguiente instancia de la Copa País , el nuevo torneo organizado por el Consejo Federal. Luego del empate sin goles en la ida, el conjunto dirigido por Rogger Morales se impuso en la cancha de Atlético Neuquén y así se metió en la próxima fase.

La tarde no arrancó sencilla para los vestidos de verde, que empezaron perdiendo por el gol de Daniel "El Pampa" Gómez , que puso al frente a la visita. El capitán de la formación de Lifuba pasó este año por Cipolletti y ahora volvió a una ciudad que conoce mucho para jugar en Estudiantes de Bariloche.

A los 32', después de la asistencia de taco de Franco Montero , Gómez metió un puntazo que hizo estéril la respuesta de Alan Aldalla.

Ya en el complemento, la expulsión del ingresado Orión Espinoza por una agresión lo dejó al visitante con uno menos y Lifune aprovechó. Tras una gran jugada por izquierda, Nelson Oscar Páez tiro un centro perfecto para el cabezazo de Pablo Namuncurá al gol cuando iban 12'.

Llegando a los 23', Axel Paz ejecutó de zurda un tiro libre con precisión al palo del arquero y la clavó en el ángulo para poner en ventaja al local.

ON - Futbol Lifune vs Bariloche (1) Omar Novoa

Seis minutos después, Braian González encabezó la contra y cedió para Alejandro Díaz, que con un disparo rasante y preciso sentenció el pleito en el sintético del estadio General San Martín.

Los autores del segundo y el tercero saltaron desde el banco de suplentes, demostrando las variantes con las que cuenta Morales en su plantel.