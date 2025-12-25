Cinthia Fernández anunció su casamiento: quién será su futuro marido

La panelista de La Mañana con Moria confesó en mencionado programa que se casará en 2026.

Cinthia Fernández dejó a todos boquiabiertos en el programa La Mañana con Moria al revelar una noticia que llenó de felicidad a sus compañeros pero que también generó un sentimiento de gratitud para quienes la siguen en sus redes sociales y su trabajo en el programa.

Inesperadamente, cuando todos estaban en tono de celebración escuchando a la tarotista Jimena La Torre anunció como un susurro una noticia que no pasó desapercibida: " Yo también me caso. Me comprometí el año pasado ", contó generando un sinfín de sensaciones en torno a la noticia.

Sin embargo, en tono de broma, les dejó en claro a los panelistas del programa: " Me caso pero no sé si voy a invitar a todos" . Rápidamente interpretaron el código entre ellos y estallaron de risas. La mediática confirmó que se casará vestida de blanco en la ceremonia donde reconfirmará su relación con el abogado Roberto Castillo, pero no dio detalles de la fecha exacta del 2026 en las que se realizará el evento.

Cinthia Martínez Casamiento

A horas de la Navidad, Moría reveló qué una pareja puso fin a su relación

Moria Casán no se guardó nada en su programa La Mañana con Moria y reveló informaciónque no había salido a la luz sobre la separación de una pareja que estaba dando sus primeros pasos. Ella misma había sido la encargada de romper el silencio en noviembre durante su programa y confesar la información sobre el incio del romance.

Moria había confirmado que su nieto Dante Della Oailera (11 años) estaba de novio con Giovanna Diotto Callejón (10), hija de María Fernanda Callejón. A tan solo un mes de haberlo confirmado la relación, la One confirmó que ya no existe tal amorío.

“¿Tu nena con quién va a pasar la Navidad? Porque cortaron con Dante”, le preguntó Moria a Callejón sin rodeos. Luego sumó: “Eran novios. Yo lo conté el mes pasado, que estaban juntos, pero me anunció que ya cortaron”.

Moria-Nieto

En su relato Casán reveló los motivos por el ue decidieron terminar con la relación: “Él la dejó porque ella le había anunciado que lo iba a dejar. Me dijo: ‘Antes de que me deje, la dejo’”.

“Dante fue a ver a Sofía al teatro, en Viudas e hijas, y la hija de Callejón invitó a un exnovio. Dante no lo pudo soportar. El celo es una constante en nuestra familia. No lo toleró ”, precisó Moria.

Ante este panorama María Fernanda afirmó: “Yo tengo una onda súper especial con mi exyerno. Hubo flechazo al principio, pero están experimentando”. “Claro, tienen 11 y 10”, soltó la ex vedette.

Para cerrar María Fernanda contó: “Giovanna me dijo que lo quiere mucho como amigo. Juraron ser amigos siempre”.