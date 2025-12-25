Desesperada búsqueda de una mujer en Neuquén

Se trata de una vecina del Barrio Valentina Norte Rural. Ante cualquier información se pide contactar a la comisaria más cercana.

La Policía de Neuquén solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una mujer de 37 años que se encuentra desaparecida y por quien se activó el protocolo correspondiente de búsqueda de personas.

Según la información oficial difundida por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, la mujer fue vista por última vez en el sector oeste de la ciudad de Neuquén, más precisamente en la zona de Valentina Norte Rural .

La persona buscada fue identificada como María Soledad Constancia Marty , de nacionalidad argentina. Tiene 37 años, una estatura aproximada de 1,65 metros, contextura física delgada, cabello largo de color oscuro y ojos marrones.

De acuerdo a los datos aportados, la última ubicación conocida corresponde a calle Yapú, manzana 40-B, en Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse.

Desde la Policía indicaron que la mujer posee teléfono celular, aunque no se precisó si el mismo se encuentra activo. La denuncia fue radicada este miércoles 24 de diciembre.

La búsqueda se encuentra a cargo de la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas, con intervención del Juzgado de Familia, y trabaja en el caso la unidad policial BAP – DCAeYM.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato con la Policía al teléfono 2994-56-9787, o acercarse a la comisaría más cercana.

