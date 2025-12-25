Grave accidente en la Ruta 22: un motociclista fue hospitalizado

El primer siniestro detectado en Navidad ocurrió en acceso a la rotonda de Plottier. El hombre fue trasladado en ambulancia del SIEN al hospital local.

Este jueves de Navidad se registró un grave accidente en la Ruta 22 cuando un motociclista por razones que se intentan establecer cayó y quedó gravemente herido. El siniestro ocurrió media hora después de la medianoche, en Plottier, y el hombre debió ser hospitalizado en el hospital local para su inmediata atención médica.

La moto 110 cc sufrió graves daños materiales, quedando en medio de la rotonda de acceso a Plottier, y a su lado un casco azul. Frente al hecho, un móvil policial estacionó en el lugar para coordinar el tránsito y realizar las diligencias correspondientes. Alrededor de cinco efectivos tomaron intervención y se requirió presencia del SIEN. De acuerdo a lo relevado, el hecho ocurrió sin intervención de terceros, por lo que el conductor de la moto derrapó .

En tanto, José Garcés, Director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Plottier informó a LM Neuquén que la noche navideña y la madrugada transcurrió en tranquilidad, de acuerdo a lo relevado por los patrullajes preventivos. No obstante, se detectaron dos alcoholemias positivas por lo que se labraron las correspondientes actas.

moto-accidente2

Así fueron los controles de Navidad para evitar accidentes

En tanto, los controles de tránsito llevados adelante por la Municipalidad de Neuquén durante la madrugada de Navidad dejaron como saldo el secuestro de 11 vehículos. También se atraparon borrachos al volante.

Los operativos se llevaron adelante desde las 2 y hasta las 8, en la zona del centro, Paseo Costero, Isla 132 y Plaza de las Banderas. También hubo patrullajes con controles aleatorios en el oeste de la ciudad.

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, detalló a LM Neuquén que se detectaron siete alcoholemias positivas, siendo el resultado más alto 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, se procedió al secuestro de ocho autos y tres motos, mientras que se retuvieron seis licencias de conducir.

control de transito navidad

El funcionario consideró que el balance fue positivo "porque había muchísima circulación y los números son relativamente bajos en cuanto a secuestros y alcoholemias". Además, destacó que no se registraron incidentes ni situaciones problemáticas en la calle.

En cuanto al uso de pirotecnia, que está prohibido en la provincia, Baggio comentó que recibieron denuncias realizadas por vecinos al 103, pero todos los casos fueron derivados a la Policía para su correcta intervención.

Esta tarde, a partir de las 15, comenzará el operativo preventivo en la zona de los balnearios y Paseo Costero.

control de transito navidad

Cómo funcionan los servicios durante Navidad

La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales con motivo de la Navidad. Durante los días 24, 25 y 26 no hay atención al público en las sedes municipales debido al feriado y al asueto que se les dará a los empleados.

Con respecto al transporte público de pasajeros, este 25 de diciembre, el servicio operará con horarios de feriado. Los centros de transferencia permanecerán cerrados el 25 y el 26 retomarán su funcionamiento habitual, de 8 a 20. El estacionamiento medido no funcionará el 25 y el 26 operará con normalidad. Los cementerios estarán abiertos de 9 a 16 el 25, y el resto de los días de 9 a 19.

La Línea 147 no estará disponible este 25. El 26 funcionará de 8 a 15. Ante emergencias, los vecinos y vecinas

deberán comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas.

El servicio de guardavidas en los balnearios estará activo todos los días de 10 a 21. Y en cuanto a los sanitarios, en el balneario Albino Cotro estarán disponibles de 10 a 24; en Sandra Canale, de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados, domingos y feriados de 8 a 24; en Gustavo Fahler de 8 a 22; y en Valentina Brun de Duclot, de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados, domingos y feriados de 8 a 22.

El servicio de recolección de residuos no funcionará este 25 y el 26 retoma actividad.