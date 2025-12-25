Salud de Christian Petersen: qué dice el comunicado oficial de su familia

La familia del chef compartió un comunicado en las redes sociales sobre el estado de salud tras la descompensación en el volcán Lanín.

Probablemente para la familia Petersen habrá sido una de las navidades más tristes que les tocó atravesar debido a la internación del chef Christian Petersen que permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación cuando subía el volcán Lanín. Con un poco más de tranquilidad, la familia celebró la Navidad haciendo referencia a una mejoría que tuvo el paciente.

" En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris ", comenzó diciendo el extenso comunicado publicado en las redes sociales.

Luego de la revelación sobre la salud de Christian , extendieron sus agradecimientos: "Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo".

Comunicado Petersen

Entre el mensaje expreso públicamente, contaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

Y agrega el texto firmado por "Flia. Petersen y Cia": "Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida".

Por otra parte su hermano Roberto Petersen, que también compartió el comunicado, publicó sus propias palabras: "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas".

Comunicado Roberto Petersen

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Christian Petersen, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi y un grupo de 10 personas. El chef debió ser asistido de urgencia y quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes donde se recupera.

En las últimas horas, Fernanda Iglesias, panelista del ciclo Tarde o Temprano (El Trece), aportó detalles sobre lo que habría llevado al reconocido cocinero a sufrir el cuadro de descompensación.

Según contó al aire del programa, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo de cocaína y MD (una sustancia asociada a las metanfetaminas). “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína”, deslizó Iglesias sin vuelta.

Hasta el momento, ni la familia de Christian ni su entorno más cercano emitieron un comunicado puntal para confirmar o desmentir la versión. Claro que el silencio alimentó, al mismo tiempo, las especulaciones y dejó abierta la polémica.

Embed

El comunicado de los guías de montaña

En medio del enojo de la familia por la exposición y la información publicada por los medios de comunicación sobre el estado de salud de Christian Petersen, los expertos de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitieron un comunicado sobre el día de la excursión al volcán Lanín.

El texto que publicó la Asociación en sus redes sociales no solo desmiente las versiones que hablaban de un cuadro compatible con un ACV o una arritmia, sino que además detallaron cómo fueron los minutos previos a quedar internado en el hospital de la localidad neuquina de San Martín de los Andes.

“Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se dedicó que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, dice el texto que lleva los nombres de los guías Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, sigue.

En otro momento del escrito, sostiene que el cocinero tuvo un comportamiento distinto durante la noche. “Cerca de las 00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañando por un miembro del equipo”, agrega.

En otro momento se aclara que el chef inició su descenso a las 4 de la mañana y que se dio aviso a Parques Nacionales. “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó intervención de Gendarmería”, sostiene.

Sobre el final del comunicado y restando importancia a lo que se informó desde los medios de comunicación, la AAGM remarca que “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar síntomas de ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”.