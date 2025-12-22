Quién es la madre de los tres hijos de Christian Petersen

El famoso cocinero continúa internado en San Martín de los Andes, al mismo tiempo que su círculo más cercano se trasladó hasta allí para acompañarlo.

La semana pasada, el famoso cocinero, Christian Petersen , sufrió una falla multiorgánica luego de una excursión en la Patagonia que lo mantiene internado en estado crítico. Debido a la ubicación geográfica del episodio médico, el afamado chef permanece hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

Como era de esperarse, sus seres queridos se trasladaron hacia el sur para acompañarlo en este difícil momento. Entre sus afectos se encuentra su actual pareja Sofía Zelaschi, quien permanece a su lado desde que ocurrió el hecho. Sin embargo, el nombre de Mercedes Cristiani , exesposa del cocinero y madre de sus tres hijos, salió a la luz por su imponente perfil en los medios de comunicación y en el mundo de la decoración.

Antes de que Christian Petersen decida pegar un volantazo en su vida sentimental, estuvo casado con Mercedes Cristiani, una reconocida arquitecta especializada en diseño de interiores. Estos conocimientos la llevaron a ejercer el periodismo gráfico durante muchos años, formando parte de la revista Para Ti, realizando editoriales sobre decoración.

En el plano de lo privado, Mercedes Cristiani mantuvo una relación con Christian Petersen y juntos tuvieron tres hijos: Hans, de 27 años; Lars, de 22; y Francis, de 18. Pese a que hace mucho tiempo que decidieron poner punto final a su romance, la empresaria experta en deco sigue formando parte de su círculo familiar. Sobre todo, en contextos como estos en los que la salud del padre de sus hijos pende de un hilo.

De perfil superbajo y con la mirada puesta en su trabajo, la arquitecta cuenta con su propio estudio de arquitectura y diseño interior. De acuerdo con las imágenes propiciadas en su cuenta de Instagram, las mismas son las muestras fehacientes de su trabajo y sus conocimientos en la materia, prevaleciendo una estética sobria, refinada y supermoderna. Por su parte, posee una cuenta secundaria donde muestra su plano más íntimo y familiar. Sin embargo, la misma tiene acceso restringido -corriéndose del ojo público- y sólo su exclusivo grupo de seguidores pueden ver su vida cotidiana.

Quién es la actual pareja de Christian Petersen

Desde que se separó de Mercedes Cristiani, el famoso cocinero, Christian Petersen vive un intenso romance con Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril de este año. El flamante matrimonio no solamente unió su vida sentimental, sino que, además, comparten proyectos en común. Juntos abrieron un restaurante en el Paraje Ruta 8, en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Al momento de la descompensación, el experto en gastronomía se encontraba realizando una excursión en el sur del país junto a su esposa, quien no se separa de él ni a sol ni a sombra.

En este contexto, el nombre de Mercedes Cristiani cobra vital protagonismo ya que es la contención emocional de los hijos de Christian Petersen, mientras el chef pelea por su vida. Pese al hermetismo y el bajo perfil de la familia, no caben dudas de que el acompañamiento y la contención resultan fundamentales.