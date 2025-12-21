Bomba: revelaron un nuevo dato sobre la salud de Christian Petersen y hay optimismo

El cocinero permanece internado en San Martín de los Andes luego de haberse descompensado hace más de una semana en la base del volcán Lanín, antes de una excursión.

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras haberse descompensado el pasado 12 de diciembre durante una excursión en el volcán Lanín. Desde entonces, permanece en terapia intensiva enfrentando una falla multiorgánica que generó alarma en todo el país y mantuvo a familiares, amigos y colegas en vilo por su estado de salud.

A más de una semana de su internación, el panorama comienza a mostrar signos auspiciosos, aunque con cuidados estrictos. Según fuentes cercanas al entorno laboral del chef, presentó avances importantes: “Mejoró de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desintubado ”, comentó el periodista Juan Etchegoyen. Cada gesto fue celebrado como un paso positivo en su recuperación.

El círculo íntimo del cocinero solicitó mantener la máxima reserva sobre su estado de salud. De hecho, las propias autoridades del nosocomio advirtieron a partir de ahora no habrá partes médicos públicos y que toda la información será comunicada únicamente a la familia. “El hospital brindará partes a ellos nada más” , explicó el sector de prensa, en línea con el pedido del entorno más cercano.

Pese al crítico inicio de su internación, la recuperación progresiva de Petersen le brindó cierto alivio a su círculo íntimo. De hecho, en base a lo comentado por el comunicador que comanda el ciclo radial Mitre Live, hubo quejas por la recepción que tuvo el caso en la prensa: "Lo dieron un poco más por muerto”. Así, evidenciaron la preocupación por la cobertura y remarcaron la importancia de brindar la información "con cautela".

Los mensajes de sus compañeros y su emotiva entrevista con Juana Viale

La repercusión de la situación de Petersen se sintió con fuerza en la comunidad gastronómica y entre sus colegas del espectáculo. Ximena Sáenz, compartiendo una imagen de grabaciones pasadas, escribió: “Estamos todos pensando en vos y mandándote fuerza, Christian Petersen. Te adoramos”. De manera similar, Dolli Irigoyen publicó la misma foto para expresar solidaridad, destacando el cariño y respeto que rodea al chef.

En redes sociales también había circulado un video del chef del año pasado, en el que hablaba de su relación con Sofía Zelaschi y confesaba: “Por supuesto que me encanta, que es una bomba, que es un colágeno… Pero mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar… Me voy a morir antes. La tengo que ayudar, me tiene que ayudar ella a mí”. Esas palabras adquieren un nuevo significado frente a su delicado estado de salud, aunque el optimismo volvió a florecer.