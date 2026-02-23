Arranca Gran Hermano: participantes, nuevas reglas y sorpresas

Santiago del Moro se pondrá al frente a partir de este lunes a la nueva edición del reality que cumple 25 años en pantalla.

Este lunes a partir de las 22.15 se abren las puertas de la casa más famosa del país: la casa de Gran Hermano . Esta edición será especial ya que el reality, el más visto de la televisión, cumple 25 años por lo que será “Generación Dorada”.

Durante el primer programa Santiago del Moro les dará la bienvenida a los primeros participantes en sumarse a la competencia mientras que el resto lo hará recién el martes 24 de febrero por lo que el suspenso y la expectativa por conocer a todos los hermanitos será por 48 horas. Según la información filtrada, en redes sociales, podrían ingresar 30.

El juego iniciará ni bien pise la casa el primer participante ya que el miércoles 25 de febrero será la primera gala de nominación. Sí, así. Sin vueltas. Las estrategias, las alienzas y la competencia se pondrán en marcha en el minuto cero de la competencia.

El confesionario, completamente renovado, será protagonista de un nuevo sistema de votación -que por el momento no se dio detalles- aunque se sabe que habrá “placa planta” para aquellos que no sumen al juego.

En cuanto a los participantes, el hermetismo es total y solo se filtraron nombres que no están confirmados.

Dónde ver Gran Hermano

La experiencia no se limita solo a la pantalla de Telefe. A través de DirecTV y su app de streaming DGO, los fanáticos podrán seguir a los participantes las 24 horas. Además, se podrán revivir las galas y los debates por Prime Video.

El terreno digital también toma protagonismo en Youtube y Twitch, mediante el espacio Streams Telefe.