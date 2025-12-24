Wanda Nara en Uruguay: con quiénes pasará nochebuena y quiénes serán las grandes ausencias

La empresaria y conductora de Masterchef Celebrity viajó a Punta del Este para pasar las fiestas junto a parte de su familia.

Ni siquiera en las fiestas de fin de año Wanda Nara puede transitar un momento de tranquilidad sin problemas judiciales que terminan afectando distintos planes que afronta junto a su familia. En las últimas horas la empresaria y conductora de Masterchef Celebrity aprovechó la pausa en las grabaciones del certamen para viajar a Uruguay para pasar nochebuena.

Junto a ella, un batallón de personas de su círculo íntimo con los que pasará las horas festivas: desde su hermana Zaira, pasando por sus tres hijos Valentino junto a su novia Carola , Constantino y Benedicto López , también su madre Nora Colosimo, sumado a su actual pareja Martín Migueles , su papá Andrés Nara y otras personas que conforman su círculo íntimo.

Sin embargo en ese listado no podrán estar presentes las hijas que tiene fruto de su relación con Mauro Icardi ya que pasarán la fiesta con su padre. Es que el juez Hagopián lanzó el fallo favorable a Mauro debido a que tuvo en cuenta los compromisos laborales del futbolista que lo obligan a regresar a Turquía antes del 31 de enero.

Wanda Familia Viaje Uruguay Navidad

Mientras tanto las niñas pasarán la fiesta en Argentina debido a que su padre recibió un permiso para tenerlas bajo su cuidado hasta el 27 de diciembre.

La tremenda reacción de Mauro Icardi al conocer la brujería que hacía el exabogado de Wanda Nara

Mauro Icardi fue protagonista de una impactante reacción al enterarse el tipo de brujería que hacía Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara, quién se encuentra detenido actualmente. Según informaron en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en la señal de América TV, la policía le peritó el teléfono y descubrió que tenía una bruja para matar gallinas.

“La cantidad de gente comprometida... Son 172 capturas muy complicadas. Tiene tres enemigos acérrimos. Él estaba obsesionado con tres personas, hay una que es famosa y los otros dos se hicieron conocidos en todo este tipo de causas”, se le escuchó decir a a la conductora del ciclo de espectáculos.

El dato hizo explotar a Mauro Icardi, que se reportó en las redes sociales con una foto hecha con IA y un mensaje contundente hacia el letrado, que actualmente se encuentra detenido por estafas. “Cuando tocaste mi nombre empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado. Ni las gallinas te van a salvar”, disparó el futbolista, que este lunes aterrizó en la Argentina para reunirse con sus hijas para pasar la Navidad junto a ellas.

image

El abogado fue detenido el 27 de noviembre durante un allanamiento que se hizo en su casa del Golf Club de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. El fiscal Cosme Irribarren solicitó su arresto luego de una extensa investigación que unifica las denuncias de seis víctimas distintas y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

La causa por la que fue detenido Payarola también incluye el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional, que el 6 de octubre pasado había confirmado el procesamiento del abogado. Ese procesamiento era exclusivamente por la denuncia realizada por Juan Marcelo “Tito” Montiel, quien acusó a Payarola de haberle robado US$700.000 a su hijo, Gonzalo Montiel, quien le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El expediente judicial describe una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo. En todos los casos, el dinero habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto anunciado.