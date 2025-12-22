Cómo fue la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez al país

Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron juntos en el país en medio de una creciente tensión familiar de cara a las fiestas de fin de año. La pareja decidió regresar a Argentina justo cuando el futbolista quedó autorizado por la Justicia a reencontrarse con sus hijas para pasar la Navidad.

La llegada de la pareja a Buenos Aires no pasó desapercibida para las cámaras ni para los periodistas de espectáculos, aunque ambos optaron por el silencio absoluto ante la insistencia de la prensa. Fue cerca de las 12.30 del mediodía cuando el avión que traía a Icardi y la China, junto a los hijos de la actriz y su círculo más cercano, tocó tierra en Aeroparque. Apenas se abrieron las puertas de la terminal, la pareja fue interceptada por un grupo de noteros.

Sin embargo, el futbolista decidió mantener la distancia y optó por no dar declaraciones a ninguno de los medios presentes, concentrándose únicamente en transportar las valijas hacia la camioneta que los esperaba fuera de la terminal. La actitud fue igual de reservada por parte de la China, quien tuvo que esquivar preguntas sobre el rumbo de su relación, su presente profesional y, sobre todo, su última serie de ficción.

image

Todo bajo la expectativa generada por el fallo judicial que habilitó a Icardi a pasar la Navidad con sus hijas en territorio argentino. La medida, dictada por el juez Carlos Hagopian, fue emitida con una serie de cláusulas estrictas para asegurar que el régimen de visitas por las fiestas transcurra sin conflictos ni contratiempos legales. El fallo especifica que el futbolista tendrá bajo su custodia a las menores desde el 22 de diciembre a las 11 hasta el 27 del mismo mes a la misma hora.

El momento en el que Mauro Icardi se reencontró con sus hijas

Desde la puerta del edificio Chateau Libertador, el cronista Alejandro Guatti dio detalles en Intrusos de cómo fue la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez al lugar, donde se movieron en dos camionetas de alquiler. “Hace minutos se retiraron Icardi y la China con las hijas de él. Vinieron alrededor de las 13 horas después de llegar pasadas las 12 del mediodía a Aeroparque”, comentó el cronista.

Wanda Nara, en tanto, se encontraba en la grabación del programa MasterChef Celebrity y no estuvo presente en la vivienda en el momento de la entrega de las pequeñas a Icardi, hecho que se desarrolló sin ningún tipo de conflicto. Tanto el futbolista como la actriz evitaron tener contacto con los periodistas y se mostraron amables ante los flashes fotográficos y las cámaras presentes. En un momento el deportista se lo vio dialogando por teléfono en el interior de la camioneta.

image

Por ahora, Mauro y la China prefieren el bajo perfil y evitar ser, al menos en los primeros días de este regreso, víctimas del asedio mediático que los suele preceder y rodear. Sin embargo, el operativo navideño judicializado los tiene como protagonistas y confirma que el fin de año, lejos de traer calma, multiplica el drama para una de las familias más mediáticas del país.