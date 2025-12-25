Stranger Things lanza la segunda parte de la última temporada: ¿Cuántos capítulos son?

La serie de Netflix lanza el volumen 2 de la última temporada de la saga. La expectativa de los fans tras el atrapante final de una historia que comenzó en 2016.

Para una legión de millones de fanáticos en todo el mundo, la espera llega a su fin. Y es, que finalmente, la segunda parte de la última temporada de la serie Stranger Things podrá verse en la pantalla de Netflix .

En noviembre la creación de los hermanos Duffer lanzó los primeros cuatro capítulos de esta quinta temporada en una estrategia comercial sin precedentes. La plataforma apostó por un lanzamiento dividido en tres partes, con un Volumen 1 que se estrenó el 26 de noviembre y un Volumen 2 que llega este 25 de diciembre. El cierre definitivo será estrenado antes de que termine el año.

Con una atmósfera que mezcla el sci-fi clásico con el horror visceral, la serie busca resolver las incógnitas que han quedado pendientes desde 1983 , apoyándose en un guion que profundiza en la mitología más oscura de la dimensión alterna.

Embed

A qué hora se estrenan los capítulos de la temporada final de la serie

La temporada final se divide en tres partes, siguiendo un modelo similar a la cuarta temporada. La primera entrega llegó el miércoles 26 de noviembre, mientras que la segunda, con los capítulos 5, 6 y 7, lo hará nada menos que este jueves 25 de diciembre.

El octavo episodio, que será el último de toda la serie, se estrenará el 31 de diciembre. Ese capítulo final estará disponible en Netflix y también podrá verse en algunas salas de cine seleccionadas en Estados Unidos.

La estrategia fue clara. Netflix buscó que cada lanzamiento se convirtiera en un evento por sí mismo, capaz de dominar la conversación en redes sociales y medios digitales durante varios días consecutivos. Según datos internos de la plataforma, este tipo de estrenos escalonados incrementó la permanencia del público y multiplicó el impacto mediático.

netflix.jpg

Qué se sabe sobre los nuevos capítulos de Stranger Things que se estrenan

El episodio cinco, titulado Shock Jock, tiene una duración de sesenta y ocho minutos. El sexto, Escape from Camazotz, alcanza los setenta y cinco minutos.

El séptimo, The Bridge, se extiende por sesenta y seis minutos. Esta variabilidad en los tiempos confirmó que la producción priorizó el desarrollo narrativo por sobre un formato rígido.

stranger things 5

El episodio que marcará el cierre definitivo de Stranger Things, titulado The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre a la misma hora, con un lanzamiento simultáneo en todas las regiones.

Además, su duración lo convertirá en el más extenso de toda la serie y pondrá punto final a una de las historias más exitosas de Netflix.

La última temporada del éxito de Netflix

En esta última entrega, la serie se sitúa en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de la última confrontación con Vecna, el villano central.

Hawkins ha quedado marcada por la apertura de varias grietas que conectan el mundo real con el Upside Down, provocando caos e incertidumbre entre sus habitantes.

vecna stranger things

Los protagonistas, liderados por Eleven, se enfrentan a una nueva misión: encontrar y eliminar a Vecna, cuyo paradero y planes se desconocen.

La amenaza se intensifica debido a la intervención del Gobierno, que declara la ciudad en cuarentena militar y refuerza la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse una vez más. Mientras tanto, la vida cotidiana de los jóvenes y sus familias se ve alterada por la desconfianza, el miedo y la presión de los eventos sobrenaturales.