Stranger Things: los 4 episodios que hay que volver a ver sí o sí para entender el final, según los creadores

Para una legión de millones de fanáticos en todo el mundo, la espera llega a su fin. Y es, que finalmente, la quinta y última temporada de la serie Stranger Things podrá verse en la pantalla de Netflix entre fines de noviembre y fines de diciembre de 2025. Pero, antes de adentrarse en el desenlace de la historia , los creadores les sugirieron a los espectadores revisitar cuatro episodios de la trama que comenzó –en la ficción- en noviembre de 1983.

Cabe recordar que la última entrega de Stranger Things tuvo lugar hace algo más de tres años, puesto que la temporada 4 vio la luz entre mayo y julio de 2022. El primero de los 34 epìsodios que componen Stranger Things llegó a la pantalla de Netflix hace nueve años y medio: el 15 de julio de 2016.

Los hermanos Duffer –creadores de la serie Stranger Things - les recomendaron a los fanáticos que, antes de meterse de lleno en la última y quinta temporada , sería oportuno que revisitasen los siguientes cuatro episodios de la saga:

Will, el sabio (Will the Wise), episodio 4 de la temporada 2 .

de la . El espía (The spy), episodio 6 de la temporada 2 .

de la . Masacre en el laboratorio Hawkins (The Massacre at Hawkins Lab), episodio 7 de la temporada 4 .

de la . El huésped –o El Plan- (The Piggyback), episodio 9 de la temporada 4.

Lo cierto es que los hermanos Matt y Ross Duffer realizaron una selección de los capítulos que los fanáticos de Stranger Things deberían volver a ver para estar lo suficiente bien preparados para comenzar a visualizar “Volumen 1″ -el conjunto de 4 episodios que abre la quinta y última temporada-. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Matt Duffer señaló que “la segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”.

Además, Ross Duffer resaltó que “el séptimo episodio de la cuarta temporada de Stranger Things empieza a desvelar parte de la mitología del Upside Down y a dar algunas respuestas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry (Jamie Campbell Bower) y Once (Millie Bobby Brown) sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Esos son buenos episodios para revisitar”,

Por otro lado, Matt Duffer advirtió sobre el desenlace de Stranger Things que “la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”.

Los hermanos Duffer se refirieron al trabajo que implicó la realización de la quinta temporada de Stranger Things: "El programa significa mucho para todos nosotros, y todos pusieron sus corazones y almas en él. Esperamos y creemos que esa pasión se traducirá en la pantalla. Es muy importante para nosotros que cualquier cosa que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no repetitiva, que tenga una razón para existir y siempre trace su propio camino".

Stranger Things: la final

Es oportuno reseñar el cronograma de estreno de la última y quinta temporada de Stranger Things en la pantalla de Netflix:

Volumen 1: disponible a partir del 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) (68 minutos).

Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) (54 minutos).

Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) (66 minutos).

Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) (83 minutos).

Volumen 2: disponible a partir del 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) (135 minutos).

Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) (150 minutos).

Episodio 7: The Bridge (El Puente) (160 minutos).

El capítulo final: disponible a partir del 31 de diciembre de 2025