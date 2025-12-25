Así vivieron la navidad los famosos: look para todos los gustos y familias ensambladas

Los famosos compartieron en sus redes sociales cómo vivieron la nochebuena junto a su familia. Desde Messi hasta Pestañela, los looks navideños.

Los famosos volvieron a dejar un compilado de publicaciones donde dejaron en evidencia su glamour en el marco de una jornada de festejos por la Navidad. Desde figuras reconocidas a nivel mundial como Lionel Messi , pasando por Fabián Cubero y Mica Viciconte, como también Daniela Celis , o conocida también como Pestañela, que compartieron a sus seguidores como vivieron la noche predominaron los regalos.

Distintas iniciativas fueron mostradas en las redes. A diferencia de otros años, el futbolista capitán de la Selección argentina lució una camisa menos jugada que años anteriores y posó en las redes junto a su pareja Antonela Roccuzzo mientras atraviesan las fechas festivas en Rosario.

En el mundo fútbol quienes también hicieron sus publicaciones mostrando los festejos íntimos fueron Enzo Férnandez, con su pareja y exparticipante de Masterchef Celebrity Valentina Cervantes, como también mostraron su intimidad Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Los posteos de los famosos

Nicole Navidad

Çabré Navidad

Daniela Celis Navidad

Wanda Nara en Uruguay: quiénes faltaron en nochebuena

Ni siquiera en las fiestas de fin de año Wanda Nara puede transitar un momento de tranquilidad sin problemas judiciales que terminan afectando distintos planes que afronta junto a su familia. En las últimas horas la empresaria y conductora de Masterchef Celebrity aprovechó la pausa en las grabaciones del certamen para viajar a Uruguay para pasar nochebuena.

Junto a ella, un batallón de personas de su círculo íntimo con los que pasará las horas festivas: desde su hermana Zaira, pasando por sus tres hijos Valentino junto a su novia Carola, Constantino y Benedicto López, también su madre Nora Colosimo, sumado a su actual pareja Martín Migueles, su papá Andrés Nara y otras personas que conforman su círculo íntimo.

Sin embargo en ese listado no podrán estar presentes las hijas que tiene fruto de su relación con Mauro Icardi ya que pasarán la fiesta con su padre. Es que el juez Hagopián lanzó el fallo favorable a Mauro debido a que tuvo en cuenta los compromisos laborales del futbolista que lo obligan a regresar a Turquía antes del 31 de enero.

Wanda Familia Viaje Uruguay Navidad

Mientras tanto las niñas pasarán la fiesta en Argentina debido a que su padre recibió un permiso para tenerlas bajo su cuidado hasta el 27 de diciembre.