A horas de la Navidad, la pareja menos pensada puso fin a su relación

Moria Casán reveló en su programa La Mañana con Moria el fin de una relación que estaba dando sus primeros pasos.

Moria Casán no se guardó nada en su programa La Mañana con Moria y reveló informaciónque no había salido a la luz sobre la separación de una pareja que estaba dando sus primeros pasos. Ella misma había sido la encargada de romper el silencio en noviembre durante su programa y confesar la información sobre el incio del romance.

Moria había confirmado que su nieto Dante Della Oailera (11 años) estaba de novio con Giovanna Diotto Callejón (10), hija de María Fernanda Callejón. A tan solo un mes de haberlo confirmado la relación, la One confirmó que ya no existe tal amorío.

“¿Tu nena con quién va a pasar la Navidad? Porque cortaron con Dante” , le preguntó Moria a Callejón sin rodeos. Luego sumó: “Eran novios . Yo lo conté el mes pasado, que estaban juntos, pero me anunció que ya cortaron” .

Moria-Nieto

En su relato Casán reveló los motivos por el ue decidieron terminar con la relación: “Él la dejó porque ella le había anunciado que lo iba a dejar. Me dijo: ‘Antes de que me deje, la dejo’”.

“Dante fue a ver a Sofía al teatro, en Viudas e hijas, y la hija de Callejón invitó a un exnovio. Dante no lo pudo soportar. El celo es una constante en nuestra familia. No lo toleró ”, precisó Moria.

Ante este panorama María Fernanda afirmó: “Yo tengo una onda súper especial con mi exyerno. Hubo flechazo al principio, pero están experimentando”. “Claro, tienen 11 y 10”, soltó la ex vedette.

Para cerrar María Fernanda contó: “Giovanna me dijo que lo quiere mucho como amigo. Juraron ser amigos siempre”.

Moria Casán celebró los 83 años de Pato Galmarini: las fotos del brindis con la familia Massa

A casi cuatro años de comenzar, Moria Casán volvió a dar muestras de su consolidada relación con Fernando “Pato” Galmarini. Desde sus redes sociales, la ex vedette mostró fotos del cumpleaños número 83 del histórico referente del Partido Justicialista. Y en las imágenes, se los vio muy unidos y compartiendo un momento íntimo y hogareño junto a familiares y amigos.

“83 años celebrando la vida con Galma, aguante el militante más fervoroso que conozco”, escribió “la One” en una de las primeras fotos publicadas en su cuenta de Instagram. En cuanto a los looks, a la actual conductora de ElTrece se la ve con una camisa blanca de satén y un pantalón de jeans customizado, mientras que su pareja desde hace casi cuatro años aparece luciendo una camisa celeste y un pantalón blanco.

moria

La pareja volvió a mostrarse muy apasionada.

Quiénes asistieron al íntimo cumpleaños del Pato Galmarini

La propia Moria Casán se encargó de mostrar a los invitados a la celebración. En una de sus fotos quedó reflejada toda la familia Galmarini, incluyendo a los cinco hijos del Pato: Malena, Martín, Socorro, Bernardita y Sebastián. También estuvo presente su yerno, Sergio Massa.

La diva también compartió una imagen de ella junto a su pareja y las tres hijas mujeres de él. “Con sus cuatro minas”, ironizó en el mensaje que acompañó la publicación. El momento emotivo llegó al soplar las velitas. “Discurso del Pato. Celebrando la vida. Maravillosos 83”, señaló la diva en la foto que se ve al cumpleañero dando unas palabras junto a la torta y las copas.

moria2

Recientemente, Moria se encargó de dejar en claro el buen momento sentimental que atraviesa junto a su pareja. “Con Galmarini estamos divinos. Casi a punto de transitar nuestro cuarto año. Es una pareja hermosa. Él es amoroso. Es una persona hermosa con una lealtad única, unos valores que es difícil también”, recalcó en una entrevista radial con Catalina Dlugi. Además, aclaró por qué decidieron no pasar por el altar: “No podemos. Estamos muy casados ambos, es un rótulo que me la baja”.

Por su parte, Galmarini también llenó de elogios a la ex vedette. "Estos casi cuatro años que estamos juntos con Moria han sido muy importantes en mi vida. Me entregó cosas que yo no conocía. Y eso es muy interesante: son capítulos distintos a los que yo había escrito o vivido”, precisó.

moria4

Cómo surgió el amor entre Moria Casán y el Pato Galmarini

Aunque la relación sentimental comenzó a mediados de 2021, ambos se conocen desde hace varias décadas. La primera vez que se vieron fue en 1991, cuando Galmarini -ya siendo un dirigente con mucho peso en el peronismo- asistió al programa “A la cama con Moria”, el provocador ciclo que la diva tenía en Canal 9. “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, recordó Moria.

“Yo en ese momento estaba casado con Marcela, mi mujer, con tres hijos. Con lo cual tuve que juntar polenta para no decir lo que sentía”, confesó el “Pato” hace pocos meses en diálogo con la revista Caras. “Me pareció un despelote. Pero además de despelote de linda. Una mina inteligente, piola… pero hasta ahí llegué. Ni ella me tiró una ficha ni yo me animé”, añadió.

moria3

Galmarini, quien supo ocupar cargos en el Gobierno nacional de Carlos Menem y en la gestión bonaerense de Eduardo Duhalde, además de ser diputado nacional, reveló que fue él quien levantó el teléfono para proponer un rencuentro. “La invité a un acto que íbamos a hacer del deporte y la cultura”, detalló.

Luego, al ser consultado sobre quién dio el primer paso, el ex funcionario y legislador bromeó: “Ella dice: ‘Vos no te animabas, eras medio cagón. Yo me tiré encima y te di un beso en mi casa’. Y la verdad que no me acuerdo. Por ahí no me morí de un paro del corazón de casualidad”.