Las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán

Netflix presentó las primeras imágenes del trabajo de producción de la serie que retratará la vida de Moria Casán y la expectativa ya es enorme por parte de los fanáticos de la diva. En el adelanto, Cecilia Roth aparece como “La One” con un look que la vuelve casi irreconocible.

La actriz luce una peluca negra, un vestido con brilos y un llamativo tapado de plumas fucsia. El escenario elegido recrea uno de los momentos más recordados de Casán como jurado del programa Bailando por un sueño, ciclo conducido por Marcelo Tinelli en el que la diva participó durante varias temporadas.

La producción contará con tres intérpretes para dar vida a la figura de Moria en distintas etapas de su carrera. Además de Roth, estarán Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes también se pondrán en la piel de la vedette y actriz en diferentes momentos de su historia.

image

image

El proyecto está bajo la dirección y guion de Javier Van de Couter, reconocido por Tesis sobre una domesticación. La realización corre por cuenta de About Entertainment, la productora encabezada por Armando Bo.

Así se ve Griselda Siciliani en la piel de Moría Casan para la serie

La expectativa alrededor de la serie de Netflix que retratará la vida y obra de Moria Casán crece a pasos agigantados, al igual que su trabajo de producción. Desde que se confirmó que Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione interpretarían a la legendaria artista en distintas etapas de su vida, el público quedó atrapado por la ambición del proyecto y por la fidelidad con la que la producción busca retratar a una de las figuras más icónicas del espectáculo nacional.

La serie, dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, se filmó íntegramente en Argentina y aborda los momentos más emblemáticos de la carrera de “la One”. Ahora, con la publicación de las primeras imágenes oficiales, la curiosidad se transformó en furor.

image

La transformación de Griselda Siciliani, en particular, despertó sorpresa en los trabajadores de la producción por la precisión de los gestos, el vestuario y la energía que transmite en cada escena. Y en las primeras imágenes que se dieron a conocer, los sorprendidos fueron los internautas.

En las fotos difundidas, se ve a la actriz caracterizada con la impronta inconfundible de Moria Casán: peinados, maquillaje y una presencia magnética que recuerda a los años dorados de la diva. También aparecen Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, quienes aportan matices diferentes a la biografía al recrear otras etapas de su vida.

En las imágenes desde el set, Sofía Gala aparece con “un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el característico peinado de flequillo y melena suelta”, mientras que la actriz que interpreta a Susana Giménez luce “un pañuelo de animal print y el emblemático tapado de bison”.

image

La propia Moria Casán celebró el resultado preliminar de la producción y la elección del elenco: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan… me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, expresó, destacando el orgullo que le produce ver a su hija como una de las protagonistas.