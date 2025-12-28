La tajante respuesta de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por la reconciliación con Martín Demichelis

La modelo, que fue vista muy cerca de Ian Lucas tanto en "Masterchef Celebrity" como fuera del programa, se refirió a su vínculo con Micho.

Evangelina Anderson empieza a despedir un año intenso, que marcó un antes y un después tanto en lo profesional como en lo personal. Tras su regreso definitivo a la televisión argentina, la modelo volvió a ocupar un lugar central en el espectáculo, primero como jurado en "Los 8 Escalones" y luego como participante destacada de "Masterchef Celebrity" . A la par de ese crecimiento laboral, su vida privada volvió a quedar bajo la lupa mediática.

En agosto pasado, la modelo confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis , con quien compartió 18 años de relación y formó una familia con tres hijos: Bastian, Lola y Emma . La ruptura llegó después de una crisis profunda, atravesada por rumores de infidelidad que circularon durante meses antes de hacerse oficiales. Aunque el duelo fue doloroso, la influencer comenzó a reconstruirse y a mostrarse enfocada en su presente.

Ese proceso personal incluyó también rumores de nuevos vínculos. Durante su paso por el reality culinario, surgió un coqueteo mediático con Ian Lucas , compañero del certamen gastronómico. Ambos minimizaron las versiones, aunque sin negarlas del todo. Casi en simultáneo, una foto familiar publicada por Lola, una de sus hijas, reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento con Micho .

Evangelina Anderson no quiere volver con Martín Demichelis

En medio de ese escenario, Evangelina decidió hablar sin rodeos. Invitada al programa "Juego Chino" (Telefe), conducido por Guillermo “Pelado” López, dejó definiciones contundentes sobre su presente sentimental. Allí, contó que llevaba “un año y medio separada” y que atravesaba esa etapa “con tranquilidad”, lejos de los escándalos que suelen rodear a las rupturas mediáticas.

Durante la charla, la modelo sorprendió con una confesión cargada de honestidad: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La frase generó un clima íntimo en el estudio y abrió la puerta a una pregunta inevitable.

Fue entonces cuando el conductor lanzó: “¿Y mirá si se arreglan?”. Sin mencionar nombres, la referencia al exentrenador de River fue evidente. La reacción de Evangelina no dejó lugar a dudas. Tras un breve silencio y una mirada de asombro, respondió con firmeza: “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo”.

Los rumores de la relación entre Martín Demichelis y Mica

Sus palabras resonaron con fuerza, sobre todo porque coincidieron con nuevas apariciones públicas del exfutbolista. En las últimas semanas, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina comenzó a mostrarse más activo en redes sociales y fue visto en Uruguay acompañado por una joven identificada como Mica. Las imágenes reforzaron la idea de que ambos transitan caminos completamente distintos.

Sin embargo, una publicación familiar volvió a encender rumores. Martín compartió en Instagram una foto junto a su hija Lola durante su cumpleaños número 45. “Feliz de empezar los 45 junto a mi reina”, escribió, acompañado de emojis de corazón. La imagen reflejaba cercanía y afecto, y fue celebrada por los seguidores.

La que más comentarios generó fue la publicación de Lola, quien subió una postal familiar junto a sus hermanos, su papá y los perros. En la imagen también etiquetó a Anderson, reforzando la idea de unidad familiar pese a la separación. “Feliz cumpleaños papá”, escribió la adolescente, junto a la canción "Ojitos rojos".