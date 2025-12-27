No se ocultan: Martín Demichelis, muy cerca de su nueva novia en Uruguay

El cierre de 2025 encontró a Martín Demichelis atravesando una nueva etapa personal tras la escandalosa separación de Evangelina Anderson , marcada por una fuerte disputa legal por la división de bienes. Según los medios, el exfutbolista comenzó a mostrarse públicamente con una mujer identificada como Mica, propietaria de un centro estético en Belgrano, Buenos Aires. Yanina Latorre confirmó en "SQP" (América TV): “Es la nueva novia, me dice mi fuente”, agregando un nuevo capítulo al seguimiento mediático de su vida sentimental.

A comienzos de diciembre, un video captó al ex entrenador de River junto a la joven en Mendoza, lo que despertó la atención de los periodistas y las redes sociales. Días después, PrimiciasYa mostró imágenes del exdefensor en La Huella, San Ignacio , acompañado de su nueva pareja y sus hijos. Según se pudo observar, él llevaba anteojos oscuros y ella un vestido negro, mientras disfrutaban de una tarde soleada, lo que evidenció un ambiente relajado y familiar para el director técnico .

Frente a la magnitud de los rumores, el exzaguero decidió aclarar la situación y proteger a la mujer involucrada. Según la conductora, el exfutbolista explicó: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella, como otras chicas, era parte de la mesa . Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada ”. Con estas palabras, Micho intentó desmentir la versión de un romance formal, buscando bajar la tensión mediática sobre el encuentro.

Micho pidió que no expongan a su nueva novia

Además, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina pidió expresamente que no se exponga a la muchacha: “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”. Sin embargo, Latorre agregó su propia perspectiva sobre el hecho: “¡Es la chica la que se quiere meter en líos”. Así, sugirió que la mujer podría haber dado pie a la especulación. La aclaración de Demichelis apunta a proteger la intimidad de los involucrados, mientras los medios siguen atentos a cada movimiento del exfutbolista.

Demichelis parece comenzar el año con un borrón y cuenta nueva en su vida personal: se lo ve acompañado de su entorno más cercano y disfrutando de momentos de tranquilidad junto a Mica y sus hijos, dejando atrás la exposición constante que trajo la separación de la modelo. Su mensaje fue claro: proteger a los suyos y relativizar los rumores para poder transitar una nueva etapa.