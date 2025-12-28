Operativo de alcoholemia en Centenario: cinco positivos y una cifra preocupante

El despliegue estuvo coordinado por inspectores de tránsito de la municipalidad y personal policial. Licencias retenidas y vehículos secuestrados.

Una nueva noche de operativos de alcoholemia y control de documentación tuvo lugar en la ciudad de Centenario . Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

En esta ocasión, el municipio de Centenario llevó a cabo la jornada junto al personal de la Comisaría Quinta y del Destacamento Tránsito Villa Obrera de la policía provincial. El operativo se realizó sobre la calle Belgrano en la zona del Casco Viejo .

Como resultado, se labraron 12 actas contravencionales por distintas faltas . Por otro lado, cinco vehículos fueron secuestrados por detectar a sus respectivos conductores con distintos grados de alcoholemia positiva y fueron retenidas sus licencias de conducir.

alcoholemia centenario 2

El mayor grado de alcoholemia que se registró esta madrugada

La jornada, que fue coordinada por inspectores de tránsito municipales, terminó con un conductor que registró un alto grado de alcohol en sangre. En total, fueron cinco pruebas de alcoholemias positivas, cinco vehículos secuestrados y cinco licencias retenidas.

Asimismo, se labraron 12 actas contravencionales por diferentes incumplimientos en la documentación. El caso más alto de alcoholemia fue de 1,15 miligramos de alcohol en sangre.

alcoholemia centenario

Un mes atrás, un operativo que se realizó en el mismo lugar también terminó con varios casos positivos. Como resultado de haber realizado pruebas de alcoholemias, 14 personas resultaron positivas. El mayor registro fue de 2,30 miligramos de alcohol en sangre.

También se labraron 30 actas contravencionales por incumplimiento en la documentación vehicular.

Borracho al volante, perdió el control y chocó contra un poste de cemento: la sorprendente cifra de alcoholemia

El sábado pasado por la madrugada un impactante choque tuvo lugar en la ciudad de Centenario. Un vehículo, con dos jóvenes a bordo, circulaba por el Casco Viejo cuando de repente chocó contra un poste de luz de cemento, afortunadamente sin registrar heridos.

El auto, un Chevrolet Corsa, circulaba por la calle Belgrano y, antes de llegar a la intersección con la calle Ingeniero Ballester, perdió el control e impactó de lleno contra el poste de cemento. En el lugar se registraron daños materiales y personal policial arribó al lugar para realizar el control de alcoholemia correspondiente al conductor.

Al conductor, un joven de 24 años oriundo de la localidad, personal policial de tránsito de Villa Obrera, procedió a realizar el control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,15 gramos de alcohol en sangre. Al igual que su acompañante, una joven de 27 años, ambos serían residentes de la zona rural de Centenario.

Tras el siniestro, personal policial controló la documentación correspondiente y el mismo carecía de Seguro Obligatorio y licencia de conducir, por dichas faltas se labraron las actas correspondiente, quedando en el lugar a la espera de un adulto responsable del masculino y del rodado.