"Bambi" entre las llamas: el rescate que conmovió en pleno incendio forestal en Junín de los Andes

En medio del fuego, los brigadistas neuquinos protagonizaron un emotivo rescate al salvar a un joven ciervo colorado que huía desorientado del incendio.

Mientras el humo cubría el cielo y el crepitar de las llamas marcaba el pulso de una jornada extrema, una escena inesperada se robó por un instante la atención del operativo contra el incendio forestal en la zona de Chacayal, entre La Rinconada y Junín de los Andes . En medio del avance del fuego, un pequeño ciervo colorado apareció corriendo, desorientado y exhausto, intentando escapar del calor y el humo.

El incendio, que permanece fuera de control este domingo, ya consumió más de 40 hectáreas de pastizales y matorrales. Las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas favorecieron una rápida propagación de las llamas , que no pusieron en riesgo viviendas, aunque sí alcanzaron un puesto abandonado y amenazan seriamente a la flora y fauna de la región.

Fue en ese contexto adverso que los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) protagonizaron un momento tan inesperado como conmovedor . Al advertir la presencia del joven ciervo —al que muchos no tardaron en bautizar como “Bambi”—, el equipo interrumpió por segundos la lucha contra el fuego para evitar que el animal quedara atrapado.

Incendio Junin de los Andes

Con rapidez y cuidado, lograron contenerlo y brindarle asistencia inmediata, alejándolo de la zona más crítica. “No solo se trabaja en apagar grandes distancias de fuego, sino también para salvar vidas de todo lo que esté al alcance del brigadista”, señalaron desde el operativo, reflejando una filosofía de trabajo que pone en valor la preservación de la biodiversidad patagónica aun en situaciones límite.

Cómo llegó el ciervo colorado a la zona

El ciervo colorado (Cervus elaphus) es una especie introducida en la Patagonia argentina a principios del siglo XX. Con el paso del tiempo se volvió parte del paisaje cordillerano y una de las imágenes más reconocibles de la fauna regional, aunque también una de las más vulnerables frente a los incendios forestales.

El ciervo colorado es una especie exótica introducida en Argentina desde Europa a principios del siglo XX para la caza deportiva y se ha adaptado muy bien. La primera introducción documentada en 1906 en la provincia de La Pampa, seguido de su liberación en la Patagonia cordillerana alrededor de 1924. Desde entonces, la especie se ha expandido cubriendo extensas áreas desde la cordillera de los Andes hasta la meseta patagónica.

Incendio en Junin de los Andes: brigadistas rescataron a un ciervo

El arduo trabajo de los brigadistas neuquinos

Mientras la imagen del rescate comenzó a circular y generar repercusión entre vecinos y lectores, el incendio continuó activo. En la zona trabajan más de 50 brigadistas del SPMF, junto a personal de Parques Nacionales, bomberos voluntarios de Junín de los Andes, el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y dotaciones aéreas.

Las tareas incluyen trabajos en tierra para abrir líneas de defensa y frenar el veloz avance del fuego. En medio de ese despliegue, el rescate del pequeño ciervo se convirtió en una postal distinta: un gesto de humanidad y compromiso ambiental que aportó un respiro emotivo en una jornada marcada por el fuego y la urgencia.