Dos hombres en moto atacaron a balazos una vivienda: qué se sabe

Una ola de violencia se registra en Centenario hace tiempo. En esta ocasión, una vivienda recibió varios disparos durante la madrugada.

Una gran escalada de violencia se registró en el último tiempo en la ciudad de Centenario . A días de terminar el año, esta escalada no cesó y este domingo por la madrugada se conoció que una vivienda fue atacada a balazos .

Según trascendió, alrededor de las 4 de la mañana en una casa entre las calles Honduras y Haití fue atacada por dos individuos a bordo de una moto. Al lugar llegó personal de la Comisaria 52, que constató el presunto daño que se había denunciado.

Violentos episodios han ocurrido en los últimos días en la ciudad, como el feroz ataque a dos jóvenes en una fiambrería , donde los atacantes huyeron rápidamente en moto. En esta ocasión, también las personas se fugaron a bordo de un rodado.

La vivienda atacada sería de una familia conocida en el ambiente delictivo

En el lugar, personal policial entrevistó a un hombre de 33 años de edad, quien detalló que se encontraba con un grupo de amigos frente a su domicilio, cuando repentinamente observa una motocicleta con dos ocupantes arribar al lugar.

En ese instante, el acompañante de la moto extrae un arma de fuego de entre sus ropas efectuando entre seis y siete detonaciones hacia el domicilio, retirándose rápidamente por calle Honduras hacia el cardinal Sur. En la calle efectivos lograron divisar alrededor de cinco vainas servidas.

Cabe remarcar que este ataque no habría sido casual, ya que los ciudadanos son conocidos del ambiente delictivo en Centenario. Respecto al testimonio de quien observó las detonaciones, indicó que uno de ellos ingresa al interior e impacta en la pantalla de su televisor. Por el momento se desconoce si habrían logrado localizar a los autores de los disparos.

Feroz ataque en una fiambrería: dos mujeres apuñalaron a una joven y huyeron en moto

Una joven sufrió un brutal ataque con un cuchillo la semana pasada durante la noche, mientras trabajaba en una fiambrería de la ciudad de Centenario. Todo comenzó cuando dos mujeres ingresaron al comercio y la agredieron sin mediar palabras, en lo que la Policía investiga como un presunto ajuste de cuentas y no un hecho de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 21, en el local ubicado en calle Estados Unidos y Perú, en el Barrio Sarmiento, cuando las agresoras llegaron en una motocicleta, estacionaron frente al local y entraron con los cascos puestos.

El comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría 52, confirmó a LM Neuquén que por las imágenes se advierte que el ingreso al local fue directamente para atacar a la joven. “No fue en ocasión de robo”, señaló, y agregó que existiría un conflicto previo entre la víctima y las agresoras, quienes se conocerían desde hace tiempo.

Según se observa en el material fílmico que relevó la Policía, una de ellas tomó a la víctima de los pelos mientras la otra le asestó varias puñaladas. "Una compañera de trabajo intentó intervenir para defenderla, pero las atacantes eran dos y lograron concretar la agresión antes de escapar", relató Aguirre.