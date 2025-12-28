Neuquén La Mañana Neuquén En 15 fotos: así se vivió el calor del domingo en las costas del río en Neuquén

La temperatura alcanzó los 34 grados en el cierre de una semana atípica, la última completa del año.







Omar Novoa

Neuquén cerró el fin de semana con una jornada de verano con calor intenso y temperaturas que treparon hasta los 34°C, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional. El calor marcó la agenda de la ciudad y la región, generando un clima ideal para las actividades al aire libre y el ocio en las costas ribereñas.

Desde temprano, familias y grupos de amigos optaron por buscar alivio en las playas de la ribera neuquina, cargando sombrillas, reposeras y helados para hacer frente al mercurio que fue en ascenso durante toda la tarde. El sol pleno y un cielo casi sin nubes acompañaron la jornada, con brisas moderadas que cruzaban el valle ofreciendo un respiro entre chapuzón y chapuzón.

Los balnearios sobre las costas del río Limay estuvieron colmados: niños chapoteando en el agua, parejas tomando mate bajo los aleros de los sauces y amigos que improvisaron picnics frente al agua.