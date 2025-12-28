El Área Natural Copahue se muestra este verano con todo su esplendor

El sitio protege extensos bosques de pehuén. Su objetivo es preservar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región.

Al pie del imponente volcán Copahue, en el centro-oeste de la provincia del Neuquén, se extiende un territorio donde la naturaleza habla en clave profunda. El Área Natural Protegida Copahue resguarda paisajes únicos , modelados a lo largo de miles de años por erupciones volcánicas, procesos de erosión y la fuerza constante de los elementos.

Este espacio singular alberga una notable diversidad biológica , resultado de su ubicación en una zona de transición entre tres grandes regiones fitogeográficas: los bosques andino-patagónicos, la estepa patagónica y la estepa de alta montaña. Allí conviven especies adaptadas a condiciones extremas, en un equilibrio delicado que da identidad al paisaje .

La historia de su protección comienza en 1937, con la creación de la Reserva Nacional Los Copahues, que en 1963 se transformó en el Área Natural Protegida Provincial Copahue, convirtiéndose en la primera área natural protegida provincial del Neuquén . Desde entonces, su objetivo es preservar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región.

Bosques

Copahue protege extensos bosques de pehuén (Araucaria araucana), una especie emblemática y endémica de la provincia del Neuquén en Argentina y de regiones del sur de Chile. También resguarda la cuenca alta del río Agrio, reconocida por sus propiedades físico-químicas excepcionales: sus aguas ácidas, comparables al pH del jugo de limón, constituyen un fenómeno natural único.

image

A este escenario se suman las manifestaciones termales de origen volcánico, cuyas aguas, barros y vapores poseen propiedades terapéuticas reconocidas a nivel mundial. Todo este sistema natural sostiene, además, una rica fauna y flora nativa que encuentra en Copahue un refugio vital.

La conservación de este territorio requiere del compromiso colectivo. Cuidar el Área Natural Protegida Copahue es una responsabilidad compartida entre quienes habitan la región y quienes la visitan. Respetar sus normas, sus tiempos y su fragilidad es la forma de asegurar que este paisaje extraordinario siga contando su historia a las futuras generaciones.

Pequeño paraíso

Caviahue-Copahue es un pequeño paraíso ubicado en la provincia de Neuquén. Con la fuerza del volcán que lleva el nombre de la localidad como telón de fondo, vapores, aguas calientes y fangos termales se asocian para ofrecer al visitante una terapia de bienestar y disfrute. Además, estos destinos cuentan con lugares imperdibles como el Salto del Agrio, los bosques de araucarias y las siete cascadas. Este rincón de la provincia fue galardonado con el título de “Best Tourism Villages”, que premia a los pueblos turísticos más hermosos del mundo y valora la belleza paisajística, pero también el compromiso de la comunidad con la preservación de sus recursos culturales y naturales, la sostenibilidad y el desarrollo turístico. La localidad fue seleccionada entre los 260 pueblos de 60 países en representación de las cinco regiones del mundo se han presentado para la edición 2024.

image

La localidad de Caviahue-Copahue contaba con los requisitos solicitados, contener una baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes; estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca; compartir los valores y el estilo de vida de la comunidad orientados al turismo”.