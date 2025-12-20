"Entrar solo al agua": la experiencia que marca un antes y un después en las Termas de Copahue

La historia de un joven con discapacidad motriz que encontró la autonomía y la independencia gracias a la silla hidráulica en el emblemático complejo termal neuquino.

Las historias de las personas tienden a cambiar cuando hay instituciones provinciales y municipales que se comprometen con la inclusión y buscan los caminos necesarios para asegurarla. La inclusión es un trabajo de todos l os actores, y cuando se logra, las personas con discapacidad se convierten en los protagonistas de la creación de entornos verdaderamente inclusivos. En este sentido, la historia de Isaac Llancaqueo es un ejemplo inspirador de cómo la inclusión puede cambiar la vida de las personas.

"Es bastante satisfactorio no depender de alguien que me esté ayudando a ingresar a la pileta", afirmó el joven de 29 años con discapacidad motriz que tuvo la oportunidad de probar la nueva silla hidráulica en las termas de Copahue.

"Con esta innovación podemos tener la autonomía y la independencia propia ", agregó. La instalación de esta silla es un paso importante hacia la inclusión y la accesibilidad en este rincón de la cordillera andina, y es un ejemplo de cómo el gobierno de la provincia de Neuquén está trabajando para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Para Isaac, esta experiencia fue muy satisfactoria en los términos de seguridad y bienestar. "Es bastante gratificante haber tenido esta experiencia cargada de emociones", destacó en su contacto con LM Neuquén.

silla hidráulica - Copahue-(vertical)

Como persona con discapacidad, confesó además que sabe lo importante que es tener la capacidad de realizar actividades de manera autónoma y sin depender de terceros. Comentó también que la silla hidráulica le ha abierto las puertas a un mundo de posibilidades, permitiéndole disfrutar de las termas de Copahue de manera segura y naturalmente desde otra perspectiva.

Un trabajo en conjunto

La dirección de Discapacidad y el Ente Provincial de Termas han estado trabajando juntos para mejorar la accesibilidad en el complejo termal de Copahue. Según Silvia Quiroga, directora provincial del área, la idea de colocar sillas hidráulicas en las lagunas del Chancho y Verde surgió a partir de un relevamiento de accesibilidad realizado al inicio de la gestión.

Aquel trabajo permitió identificar áreas de mejora para garantizar la accesibilidad universal en el lugar. El informe técnico resultante propuso la adquisición de sillas hidráulicas, la mejora de veredas y rampas, y la incorporación de barrales.

Hasta ahora se ha dado un paso importante con la silla hidráulica instalada en la Laguna del Chancho, la cual ya ha sido probada con éxito; permitiendo a personas con discapacidad acceder por cuenta propia y de manera confiable. La segunda silla hidráulica será colocada próximamente en la Laguna Verde. Para propiciar un enfoque integral a la temática, además de la instalación de estos asientos -que usan sistema de fluido- se ha trabajado en la capacitación del personal de Termas en accesibilidad universal y discapacidad, y se ha entregado un banco de elementos ortopédicos a la comunidad.

silla hidráulica - Copahue (Vertical)

El organismo provincial, a su vez, ha establecido un convenio con el ministerio de Turismo para desarrollar actividades en términos de accesibilidad turística. "Estamos trabajando con distintos municipios en accesibilidad web, destinos turísticos inteligentes y también trabajando en accesibilidad turística con prestadores y prestadoras", destacó Quiroga.

Asimismo, subrayó que “la accesibilidad es un principio y es un derecho fundamental". Añadió que "estamos con muchas expectativas de continuar el año siguiente en este rumbo, porque siempre lo decimos, la accesibilidad es fundamental para garantizar una inclusión real de las personas con discapacidad".

Trabajar por la accesibilidad

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, destacó el trabajo realizado en materia de accesibilidad en el complejo termal de Copahue. "La primera colocación de esta silla es el puntapié inicial de un proceso que venimos trabajando hace dos años", afirmó.

Al mismo tiempo, recordó que al inicio de la gestión, se realizó una recorrida con la dirección de Discapacidad para identificar las dificultades que enfrentaban las personas con movilidad reducida en el complejo termal. "A través de un relevamiento intenso, nos fueron marcando cuáles eran las dificultades y hoy estamos trabajando para solucionarlas", detalló.

IMG-20251217-WA0041

Ramos enfatizó que el ente tiene el compromiso de garantizar la accesibilidad a todas las personas en Copahue. "Vamos a seguir trabajando para mejorar la circulación de las veredas y colocar la silla anfibia en la Laguna Verde", anunció.

Por su parte, también destacó los logros alcanzados en la temporada anterior, como la apertura anticipada del complejo termal el 20 de noviembre y la capacidad de mantenerlo abierto durante 10 meses. "Estamos muy satisfechos con el trabajo de promoción que venimos realizando y esperamos una temporada exitosa", concluyó.

La nueva silla hidráulica en las termas de Copahue

Por último, y para asegurar un futuro más inclusivo, Isaac Llancaqueo reflexionó sobre que la accesibilidad es un derecho esencial y que es importante que se sigan implementando políticas públicas que apunten a un Neuquén más inclusivo y accesible para todos.

La instalación de la silla hidráulica en las Termas de Copahue es un paso importante en este sentido, por lo que Isaac espera que se sigan implementando medidas similares en otros espacios públicos.

El dato

