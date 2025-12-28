Rincón de los Sauces: un espectacular vuelco dejó seis personas heridas

Tres dotaciones de Bomberos y la Policía se encargaron a auxiliar a mujeres y hombres que sufrieron distintas lesiones. Se investigan las causas del siniestro.

El autovuelco fue muy violento y el vehículo terminó con múltiples daños.

Un auto protagonizó un espectacular vuelco en la ciudad de Rincón de los Sauces y fue necesaria la intervención de los integrantes de los Bomberos Voluntarios para asistir a un total de seis víctimas con heridas de distinta consideración.

El siniestro se registró en la mañana de este domingo y no dejó de llamar la atención de los vecinos por la violencia del vuelco, que se produjo sobre calle Papa Francisco, entre las calles 15 y 16.

En un primer momento, asistió un móvil policial y, luego, se convocó a tres dotaciones de los Bomberos a cargo del sargento Montes Temi. De acuerdo a lo informado por los Bomberos de Rincón, Central 16 , en su espacio de Facebook, el trabajo se inició a las 10:25 de hoy domingo.

Entre otros detalles, indicaron que fue necesario auxiliar a la conductora del vehículo, que presentaba lesiones de consideración. Junto a otra mujer, fueron las primeras personas asistidas y trasladadas en una ambulancia al hospital.

Una tarea de auxilio a destajo de Bomberos

La tarea sin descanso de los Bomberos de Rincón incluyó la atención de otra mujer y un hombre, que presentaban lesiones leves. Por prevención, también se dispuso su traslado a un centro de salud.

Sin demorarse, resolvieron trasladar otro hombre para que reciba atención médica.

Finalmente, en una ambulancia, fue llevada otra mujer.

Mientras los efectivos policiales concretaron tareas como identificar a posibles testigos y verificar los datos del vehículo, los Bomberos completaron su tarea preventiva con la desconexión de la batería del auto y la comprobación de posibles pérdidas de combustible y aceite.

vuelco Rincón de los Sauces Gentileza Bomberos de Rincón de los Sauces

Tras la intensa labor desplegada, los Bomberos destacaron las acciones conjuntas con la Policía y apuntaron que “agradecemos especialmente al personal policial por su ayuda y colaboración durante toda la intervención, destacando el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad”.

Vuelcos también en rutas de la provincia

El vuelco ocurrido en Rincón no fue el único de las últimas horas: las rutas de la provincia también fueron escenario de otros incidentes. Uno de los hechos se registró sobre la Ruta Provincial 46, entre Laguna Blanca y Zapala, y fue protagonizado por una joven guardaparques. De acuerdo al sitio Cutral Co al Instante, la trabajadora manejaba un vehículo y tras morder la banquina, volcó de manera violenta.

La joven viajaba sola y según se pudo establecer, tenía intenciones de llegar a Zapala para tomar un micro rumbo a esta capital.

En el lugar del siniestro trabajó la Policía y también el SIEN Zapala, que se encargó del rápido traslado de la conductora accidentada. Entre otras lesiones, se pudo verificar que presentaba politraumatismos en distintas partes del cuerpo. De forma inicial, se indicó que al momento del traslado a un centro de salud se encontraba estable.

El sector donde ocurrió el vuelco está repavimentado y se debe circular con mucha precaución.