Preocupación: una ex "Gran Hermano" fue internada de urgencia por un grave problema de salud

Son días difíciles para Silvina Scheffler , conocida por su paso por " Gran Hermano 2007" y por la relación que mantuvo con Nito Artaza hasta 2015: ocurre que la ex participante del reality atraviesa un delicado cuadro de salud que derivó en una internación prolongada y generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores. Durante cinco días permaneció en terapia intensiva , bajo estricta supervisión médica.

Según trascendió, la joven fue hospitalizada de urgencia a raíz de un cuadro de leptospirosis , una enfermedad infecciosa poco frecuente pero potencialmente grave. La patología se transmite principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, perros o ganado. El diagnóstico encendió las alarmas por la complejidad que puede presentar en determinados casos.

La información sobre su estado de salud comenzó a circular a través de periodistas del espectáculo. Fede Flowers fue uno de los primeros en dar detalles y escribió en su cuenta de X: “Está hace una semana en la clínica Bazterrica muy débil, tiene que recuperar y estabilizar los riñones ”. Ese dato reveló la seriedad del cuadro, ya que la enfermedad puede afectar órganos vitales.

Silvina Scheffler Scheffler estuvo acompañada por su familia y por Nito Artaza.

La leptospirosis suele aparecer con mayor frecuencia en contextos de inundaciones o en personas que trabajan o circulan en zonas rurales. Si bien cuenta con un tratamiento eficaz cuando se detecta a tiempo, los cuadros graves pueden resultar fatales sin una atención médica inmediata. Por ese motivo, la rápida internación de Scheffler fue clave para su evolución.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la fiebre alta de inicio repentino, fuertes dolores musculares -especialmente en las pantorrillas-, cefaleas intensas, escalofríos y enrojecimiento ocular. En circunstancias más severas, la dolencia puede provocar ictericia y comprometer seriamente el funcionamiento de los riñones y el hígado, como ocurrió en este caso.

Nito Artaza habló sobre la evolución de Silvina Scheffler

Ante la preocupación generalizada, Nito Artaza decidió hablar públicamente para llevar tranquilidad. El actor y exsenador nacional explicó que el diagnóstico se confirmó hace apenas dos días y que Silvina pasó la Navidad internada, con fiebre alta y dolores corporales. “Decidimos acompañarla junto a la hermana y la madre”, contó.

Artaza detalló que, en un primer momento, Scheffler fue ingresada a una sala común, pero la evolución del cuadro obligó a trasladarla a terapia intensiva durante cinco días. “Al principio pensaban que era dengue, ahora la pasaron a sala intermedia. Ella está bien y está animada, gracias a Dios”, afirmó en diálogo con "Teleshow".

El intérprete reconoció que hubo momentos de mucha preocupación durante la internación. Sin embargo, remarcó que la evolución fue positiva una vez confirmado el diagnóstico correcto. “Con el diagnóstico en mano, el equipo médico la está tratando de manera acertada”, aseguró, destacando el trabajo de los profesionales.

En ese sentido, llevó más tranquilidad al confirmar la mejoría clínica. “Ya no tiene fiebre y recuperó todos los valores. Después ya volverá a su casa, está evolucionando”, sostuvo Artaza, con visible alivio por el progreso de "La Profe". Finalmente, el artista se refirió al posible origen de la patología, aunque aclaró que no hay certezas. “No se sabe dónde se lo contagió, ella fue a visitar a los padres, estuvo en el campo. Hoy ya era otra persona, estoy muy contento de que esté así”, concluyó esperanzado.