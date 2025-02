La supuesta novia de Nito Artaza destrozó a Cecilia Milone

“El verano pasado me empezaron a dar con un caño y no tuve ganas de que se diga cualquier cosa, entonces empecé a hablar. Quería aclarar la verdad y lo que me pasaba a mí. La pasé mal al principio y siempre estuvo todo muy mal con Cecilia Milone”, expresó la bailarina.

MIlone 1.jpg Nito Artaza y Belén Di Giorgio

Belén Di Giorgio habló de su relación con Nito Artaza

Además, la artista reveló que veía a Artaza mal cuando estaba con Milone, y que siempre fue su apoyo incondicional. “Es mi amigo Nito, antes era un poste cuando él estaba con Cecilia. Yo lo acompañé un montón y no rompí nada ni me metí en ninguna relación. Estoy muy desilusionada con Cecilia, se me cayó su imagen porque la quería. No me parece que una amistad se tenga que basar en todo lo que ella quiere hacer”, sostuvo en tono contundente.

"La nota que le hicieron en su momento generó dudas y ahí empezaron con las conjeturas. Todos los dedos me señalan a mí, pero por qué no aclaran que se separaron por otras cosas...", afirmó.

Además, disparó directamente contra algunas figuras del periodismo que, según ella, difundieron información errónea sobre su vínculo con Artaza. “Milone operó a periodistas en mi contra. Todas las cosas que dijo Roccasalvo fueron innecesarias y ahora me enteré de que es amiga de Cecilia. Marcela Tauro también dijo cosas que no me gustaron”, remarcó.

MIlone 2.jpg Cecilia Milone

¿Hay posibilidad de romance con Nito Artaza?

Si bien insistió en que su relación con Nito es de amistad, no descartó que pueda surgir algo más en el futuro. “Nos van a ver abrazándonos, quizás también, cenando y hablando. No cierro las puertas a un romance con él porque no sé qué puede pasar en el futuro. Tiene cosas que me gustan, que te haga reír un hombre es maravilloso”, confesó.

Por otro lado, reflexionó sobre lo mal que la hizo sentir Milone en sus últimos días de trabajo juntas. “No me sale decir que sufrí maltrato de parte de ella, pero me sentí muy mal. Me fui llorando la última función. Nadie me insultó ni me pegó, pero hay otras maneras de hacer sentir mal a alguien”, señaló.

Finalmente, reafirmó su postura de no alejarse de Artaza por más que su vínculo con Milone haya terminado. "Siempre le dije a Cecilia que por más que ellos se separen, nunca iba a dejar de ser amiga de él. Yo los conocí a los dos por igual", concluyó.