El sueño que cumplió Daniela Celis y celebró con sus seguidores

Ahora el llanto es de alegría. A meses de haber sufrido uno de los momentos más tristes de su vida con el accidente del padre de sus hijas Thiago Medina , la ex Gran Hermano Daniela Celis celebró en las redes sociales una noticia que conmovió a sus seguidores y generó emocionantes mensajes apoyando el presente de la influencer.

“ Feliz de poder terminar el año de esta manera. Gracias vida, gracias Dios, gracias universo” , escribió en sus redes sociales expresando su felicidad por el cierre del 2025 que se avecina. En dicho mensaje compartió una imagen que dio muestra sobre la noticia que le generó una emoción inconmensurable.

Detrás de ese mensaje, Pestañela se mostró abrazando una camioneta categoría SUV que adquirió luego de firmar los papeles correspondientes. “ Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta ”, escribió.

Daniela Celis-Auto

Sorpresa y burlas por la meta que tiene Daniela Celis para el 2026: "Nunca en mi vida"

Hace algunas semanas Daniela Celis sorprendió a todos en Luzu TV con una particular revelación sobre un deseo que tiene con vistas a futuro. Luego de una dura etapa donde le tocó atravesar uno de los momentos más duros de su vida tras acompañar a Thiago Medina en un complicado estado de salud que superó tras un accidente automovilístico, la ex Gran Hermano tiene objetivos claros a futuro.

Durante su participación en el programa Patria y Familia del streaming que comanda Nico Occhiato sorprendió al dejar en claro las metas que tiene para cumplir previo al cierre del 2025 y que le dará paso al 2026. Mientras miraba una lista en su celular, la ex hermanita dejó en claro que quiere aprender un nuevo idioma aunque sus compañeros le dejaron en claro que las posibilidades de concretarlo antes de que termine el año son bajas debido a la cantidad de días que restan.

Luego, sorprendió con otra revelación de la cual se hicieron eco sus compañeros y se burlaron con una broma de la que no se percató. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, sentenció y sumó cuando le preguntaron de qué estilo le gustaría que sea el libro: “No lo sé todavía”.

Daniela Celis-Libro

“¡Nunca en mi vida leí un libro!”, sentenció. Al escuchar la revelación que hizo Pestañela, Fefe Bongiorno le hizo una broma que no pasó desapercibida: "¿Los libros de Martín Dardik los conocés?", soltó mientras que Daniela respondió: "Me suena". Sin embargo, lejos estuvo de darse cuenta que el nombre de la persona mencionada es del Trinche, humorista que brilla en el programa matutino Antes Que Nadie que conduce en el canal Diego Leuco.