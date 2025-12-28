Murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

La actriz y cantante murió a los 91 años. Así lo confirmó la fundación que llevaba su nombre, que destacó su compromiso con la defensa de los animales.

Brigitte Bardot pasó a la fama al protagonizar clásicos del cine, luego se dedicó al arte y la defensa de los animales.

Brigitte Bardot , una de las figuras más emblemáticas del cine francés y símbolo cultural del siglo XX, murió a los 91 años . La noticia fue confirmada este domingo por la Fondation Brigitte Bardot a través de un comunicado oficial, en el que expresó su profundo pesar por la muerte de su fundadora y presidenta.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot , actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó el comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

Brigitte Bardot , nacida el 28 de septiembre de 1934 en París , fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Su irrupción en la escena internacional se produjo en 1956 , con la película “Y Dios creó a la mujer” ( Roger Vadim ), que entonces era su esposo. Esta obra no sólo la catapultó al estrellato, sino que también marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en la cultura occidental. La cinta, considerada escandalosa en su época, convirtió a Bardot en un mito erótico y un símbolo feminista inesperado, al desafiar los códigos morales dominantes.

Durante casi dos décadas, Bardot protagonizó más de 45 películas, grabó más de 70 canciones y trabajó con algunos de los cineastas más destacados de Francia, como Jean-Luc Godard y Louis Malle. Su filmografía incluye títulos emblemáticos como “La verdad” (“La vérité”, 1960), papel que le valió el David di Donatello —el máximo galardón del cine italiano—, y “El desprecio” (“Le Mépris”, 1963), bajo la dirección de Godard, donde su interpretación consolidó su estatus de musa y leyenda del séptimo arte.

Encandilada por las luces, en pleno éxito, decidió alejarse del cine

Corría el año 1973, cuando se encontraba en la cúspide de su popularidad y tenía solo 39 años, Bardot tomó la decisión de retirarse del cine. Describió la fama como una “prisión dorada” y manifestó la necesidad de encontrar otro sentido a su existencia. A partir de entonces, canalizó toda su energía en la defensa de los animales, causa que definió como el verdadero propósito de su vida.

En 1986, fundó la Fondation Brigitte Bardot, que desde entonces ha tenido un papel central en campañas contra el maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica con animales y otras luchas similares. La institución ha sido pionera en la promoción de reformas legales y en la concienciación pública sobre el bienestar animal, tanto en Francia como a nivel internacional.

El activismo de Brigitte Bardot tuvo repercusión global. Una de las imágenes más representativas de esta faceta fue su aparición, en 1977, abrazando una cría de foca en Terranova, Canadá. La fotografía recorrió el mundo y contribuyó a que varios gobiernos adoptaran restricciones e incluso prohibieran la caza de estos animales.

Amores, arte y polémica

Su vida personal fue tan intensa como polémica. Bardot contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y mantuvo relaciones sentimentales que acapararon la atención de la prensa internacional. Su matrimonio con el actor Jacques Charrier y la difícil relación con su único hijo, Nicolas, generaron titulares y controversias, especialmente después de que Charrier y su hijo la denunciaran en 1996 a raíz de las declaraciones que Bardot hizo en su autobiografía, donde calificó a Charrier de “violento, machista e impresentable” y describió a su hijo como un “tumor indeseado” durante el embarazo.

Además, Bardot fue musa de artistas y escritores. El músico Serge Gainsbourg compuso para ella la canción “Je t’aime… moi non plus”, grabada en 1967 en una noche a petición de Bardot, quien entonces estaba casada con Gunter Sachs. La primera emisión en radio causó el enojo de Sachs y llevó a que la grabación se archivara hasta 1986, cuando finalmente se publicó. El Vaticano llegó a calificar la interpretación de “obscena” por sus gemidos y contenido erótico. La versión más conocida de la canción es la que Gainsbourg grabó posteriormente con Jane Birkin en 1968. Gainsbourg y Bardot colaboraron también en el álbum “BB”, que incluyó temas como “Bonnie & Clyde”.

La intelectual Simone de Beauvoir dedicó a Bardot el ensayo “Brigitte Bardot y el síndrome Lolita” (1959), en el que afirmaba que la actriz “caminaba lascivamente y un santo vendería su alma al diablo por verla bailar”.

En la vida pública, Bardot fue siempre una figura polémica. Apoyó a la política ultraderechista Marine Le Pen, a quien definió como la “Juana de Arco del siglo XXI”, y fue condenada en cinco ocasiones por incitación al odio debido a declaraciones sobre inmigración e islam en Francia, según recogió Le Figaro. Durante la pandemia de covid-19, Bardot se negó a vacunarse, alegando que era “alérgica a todos los productos químicos”, y se mostró escéptica frente a las denuncias del movimiento #MeToo, asegurando que muchas actrices “calientan a los productores para conseguir un papel”, según declaraciones recogidas por Paris Match.

Bardot también enfrentó graves problemas de salud, incluidas hospitalizaciones y rumores infundados sobre su muerte, los cuales desmintió públicamente en varias ocasiones. En sus últimos años, residió en Saint-Tropez.

Sobreviviente de varios intentos de suicidio y dos abortos voluntarios, Bardot mantuvo hasta el final de su vida dos luchas: prohibir el consumo de carne de caballo en Francia y evitar el sacrificio de animales sin sedación en los mataderos del país. Su existencia extraordinaria, repartida entre el arte y el activismo, fue definida por la biógrafa Marie-Dominique Lelièvre con una sola frase: “Bardot siempre ha sido y será una niña”.

La muerte de Brigitte Bardot marca el final de una era para el cine francés y el activismo animalista.