Carmen Barbieri teme que Morena Rial le haga daño

La conductora rompió el silencio y contó que tuvo que tomar medidas de seguridad para evitar ataques de la mediática.

Carmen Barbieri tuvo un duro enfrentamiento con Morena Rial que terminó en un verdadero escándalo. Es que la actriz y capocómica rompió el silencio y reveló que es víctima de situaciones que ponen en riesgo su seguridad.

La conductora se mostró preocupada y decidió tomar medidas ante repetidas noches de hostigamiento en su hogar. “ Si me pasa algo, quiero que sepan quién fue ”, lanzó Barbieri en un móvil con LAM, donde explicó que decidió instalar cámaras de seguridad para registrar todo lo que sucede alrededor de su casa.

Fue en ese momento que contó algunas situaciones que le ha tocado vivir en horas de la madrugada. “Ya me tocaron timbre dos veces ayer a la madrugada. Me dicen “bajá, bajá”. Tres de la mañana, cuatro de la mañana y cinco menos cuarto dejaron de tocar”, dijo con temor a que le suceda algo.

Sin mencionar a la hija de Jorge Rial, Carmen está convencida que detrás de esas visitas está Morena y para confirmarlo puso “una cámara especial que graba y escucha lo que se habla”.

La disputa con la mediática parece no tener fin y fue tajante cuando le consultaron por el presente judicial de Morena. “No sé por qué no está presa. Es un beneficio que le dieron por ser mamá de un chico tan joven. Pero hay una justicia divina que se cumple, tarde o temprano”, sentenció.

El cruce de Carmen Barbieri y Morena Rial

Hace algunos días Morena Rial protagonizó un nuevo escándalo en un boliche de San Telmo. Enterada de esto, Barbieri opinó sobre la situación y la hija de Jorge Rial salió al cruce y le recordó una situación que había tenido Federico Bal en un local de comidas rápidas.

“Infórmate Morena Rial. Corra, vaga, no haces nada, parásito”, fue la reacción de Carmen cuando Morena le recordó la situación de Federico. Sin filtros, la mediática se enfrentó a la conductora: “Pichón de ballena gorreada toda tu vida con los gatos baratos que trabaja con vos. Y te llevabas los panchos al camarín mientras te hacían bien cornuda”.