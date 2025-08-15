De no creer: Morena Rial protagonizó un escándalo en un boliche

Morena Rial no puede evitar quedar involucrada en noticias polémicas en su vida cotidiana con acciones que sorprenden y se repiten con el paso del tiempo como un loop. Esta vez la noticia no tuvo que ver con un hecho delictivo, ni un inconveniente de tránsito, sino que fue tema en el mundo del espectáculo por un tenso cruce que tuvo en un boliche bailable.

Fue el programa televisivo LAM quien reveló las imágenes de lo sucedido. Según relataron hubo la hija del periodista Jorge Rial se peleó con una mujer al ver que se acercaba a su novio. “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”, le habría gritado Morena según reveló el periodista Pepe Ochoa.

“ Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara . Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, sumó sobre el inconveniente que la involucró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1956159016666534258&partner=&hide_thread=false Sacaron a More Rial de un boliche con la policía por ANDAR A LOS BOTELLAZOS. #LAM pic.twitter.com/4p1qyeQDqy — emi (@eeemiliano) August 15, 2025

Sumado a esto contó en qué decantó la pelea: “La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”. Mientras se reproducían las imágenes de la situación, Ochoa agregó: “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”.

Quién es el nuevo novio de Morena Rial que conoció en una ceremonia umbanda

Tras atravesar rupturas amorosas que fueron tema de conversación en la farándula, Morena Rial decidió darle una nueva oportunidad al amor. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar en sus historias de Instagram fotos y videos junto a un joven llamado Rodrigo. La hija de Jorge Rial se mostró visiblemente enamorada y no dudó en describirlo como el “amor de su vida”.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América), la relación comenzó después de que ambos coincidieran en distintos encuentros vinculados a la religión umbanda. Aunque se trata de un romance reciente, el vínculo entre ellos se fortaleció rápidamente. “ Morena Rial recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, precisó el panelista.