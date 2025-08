Detuvieron de nuevo a Morena Rial: exceso de velocidad y sin papeles

Por otra parte sumó detalles: “Cuando los ponen en la banquina les piden los papeles ¿Y qué pasaba acá? Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda que conoció en lo que sería como la catequesis umbanda”, detalló Ochoa , afirmando que era su amiga quien manejaba el automóvil.

En su relato, Ochoa contó cómo fue el desenlace del problema: “Cuestión que estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”.

Según trascendió el conflicto con las fuerzas de seguridad terminó de resolverse cerca de las 1.30 de la madrugada cuando llegó el comprobante físico del seguro.

Filosa y sin filtro: Morena Rial explicó su nuevo trabajo y generó controversia

La mediática, Morena Rial, habló sobre su futuro laboral con LAM (América TV) y sorprendió a todos con su respuesta; “¡Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en p... me levanto a las 8 de la mañana!”, aseguró

La hija de Jorge Rial fue citada nuevamente a declarar luego de que la Justicia la involucrara en los presuntos robos en Villa Adelina y Castelar. Actualmente, se encuentra con el beneficio de la excarcelación gracias a que tiene un hijo pequeño. A raíz de esto y en diálogo con LAM (América TV), sorprendió por sus polémicas declaraciones.

Todo comenzó cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó por los supuestos robos. Inmediatamente, su abogado, Alejandro Cipolla, la defendió: “‘Habría robado’ ya es mucho porque ya estás atribuyendo que lo hizo. Fueron hechos que sucedieron, pero eso no significa que Morena tenga responsabilidad. Los que sí pueden tener responsabilidad son algunos de los individuos que están en la causa, que nada tiene que ver con Morena. Inclusive Morena va a prestar declaración y va a decir todo lo que sabe”.

Morena Rial puso en duda su declaración en la Justicia

Sin embargo, la influencer lo contradijo. “Ni siquiera sé si voy a declarar, voy a ver qué hago. Todavía no tengo nada definido”, aseveró y continuó: “Es que voy a ver qué dicen... tampoco me voy a hacer cargo de nada que yo no hice y tampoco voy a decir algo en contra de nadie”.

Ante la insistencia del periodista, Cipolla intervino nuevamente y comentó: “Que una persona sea indagada no significa que esté probado el hecho o de que vaya a salir procesada ni nada por el estilo. Es una imputación. Fueron hechos mediáticos, no es algo nuevo”.

Luego, el reportero preguntó si habría posibilidad de que Morena sea detenida. “No porque ella ya está con un beneficio, una excarcelación extraordinaria. Es decir, que no tiene posibilidad”, respondió el letrado.

A su vez, le consultó cómo se encontraba su bebé, momento en que la mediática solo se limitó a decir: “Bien, grande, por suerte”. También, le preguntó por el vínculo con su hermana, lo que aseguró que estaba “muy bien”.

Por otro lado, Riva Roy quiso saber si se encontraba en busca de trabajo, ya que era uno de los requisitos que la Justicia le había solicitado. En ese momento, Rial puso su abrazo alrededor del abogado y dijo: “Ya conseguimos uno. Mi bebé, mi abogado, mi laburo”. Sobre esto, comentó que no era en un supermercado y que no tiene horario por la mañana.

"Ni en p.... me levanto a las 8 de la mañana", dijo More Rial al notero de LAM cuando consultó sobre su nuevo trabajo

“More, ¿por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana a laburar”, expresó el notero. “Bueno, ustedes, yo no. ¡Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana!”, respondió entre risas.

Finalmente, Alejandro Cipolla reveló que trabajará en su estudio. “Y aparte un proyecto que tenemos ahora que próximamente se va a anunciar en redes”, agregó. “¿Tipo oficinista?”, preguntó Santiago. “Sí, secretaria VIP. ¡Yo soy VIP, siempre VIP!”, exclamó Morena. Con respecto al horario, el abogado dijo que puede trabajar en el horario que ella quiera. “Puedo laburar hasta tarde, no importa, yo a las 2 abro. Mi fábrica abre a las 2. Yo sí quiero laburo en la madrugada, pero a la mañana no”, afirmó la mediática para cerrar.