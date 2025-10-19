Dolor por la muerte de Mariano Castro: el emotivo posteo de su expareja

El fallecimiento del periodista, actor y modelo conmovió al ambiente artístico. Muchos famosos fueron al velatorio y al cementerio. La despedida de la madre de su hijo.

La última foto que Mariano Castro subió a su Instagram: el 25 de agosto pasado, junto a su hijo León, de 12 años.

La farándula quedó conmovida por el fallecimiento de Mariano Castro y muchos famosos acompañaron al cuerpo del hermano gemelo del periodista Juan Castro -fallecido en 2004 tras caer del balcón de su departamento en el primer piso de un edificio en el barrio porteño de Palermo-, cuyos restos fueron inhumados en el cementerio de la Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires.

Mariano tenía 54 años y se dedicaba al periodismo y a la actuación, y en su juventud incursionó -al igual que su hermano Juan- en el modelaje. La causa de su muerte fue un cáncer de pulmón que le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis en 2020 y contra el que batalló a lo largo de los últimos cinco años.

Con un hijo, León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola , Castro sufrió en el último tiempo, además, un ACV, lo que complicó su cuadro de salud llevándolo a atravesar un largo período de rehabilitación.

El emotivo posteo de su expareja, Mey Scápola

La actriz y directora, Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, no solo que se mostró sumamente conmovida por la pérdida sino que, además, le dedicó un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram:

“Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz. La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”, escribió.

La actriz, que acompañó el posteo con una foto de Mariano, de espaldas y en la playa, sosteniendo en brazos a León de pequeño, continuó agradeciendo “a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

Si bien Mariano Castro tenía bastante actividad en sus redes sociales, en los últimos tiempos estaba poco activo debido a sus problemas de salud. De hecho, el último posteo que hizo fue el 25 de agosto y en el que se muestra tomado de la mano con su hijo de 12 años, León Castro Scápola. Una suerte de despedida pública con quien más amaba.

Las figuras que lo fueron a despedir

El velatorio se realizó en la funeraria América, ubicada en Palermo, y además de su expareja Mey Scápola, estuvieron presentes amigos personales -que no pertenecen a los medios- y familiares directos de Mariano, como su mamá y su hermano mayor Hugo, que es cineasta.

También se hicieron presentes tanto en la velatoria como luego en el cementerio la actriz Mercedes Morán, madre de Mey Scápola. Otro que estuvo fue el actor Luciano Castro, quien era uno de los mejores amigos de Mariano y que actualmente protagoniza la obra Caer y levantarse, justamente con la dirección de Mey Scápola.

También se pudo ver acompañando a la familia a Gonzalo Heredia, a quien se vio sumamente conmovido por la muerte de Mariano Castro, al igual que a Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax y la periodista Carla Czudnowsky, quien fue panelista en el programa que le dio fama a Juan Castro, “Kaos en la ciudad”.

Ya en el cementerio, el cortejo fúnebre no pasó por la capilla aunque sí, antes de que el féretro fuese enterrado, su hermano Hugo dijo unas palabras de despedida para Mariano.

El vínculo con su gemelo Juan Castro

Mariano tenía, además de una profunda relación como hermano gemelo, una gran admiración profesional hacia Juan Castro. Y si bien nunca se esclareció el motivo que lo hizo caer del balcón en marzo de 2004, él jamás avaló la teoría de un suicidio:

“Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo. Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo”, dijo en alguna oportunidad.