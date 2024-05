La escandalosa información que se filtró de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

De hecho, Facundo Ventura agregó: “Durante esas últimas tres semanas en las que Luciano Castro le decía a Flor Vigna que la amaba, que tenían un montón de proyectos juntos, ya se estaría mensajeando con Griselda Siciliani”. “Ellos salieron en el 2007, fueron pareja. Lo que pasa es que nadie lo supo en ese momento. O sea, ella no era tan conocida, entonces no tuvo tanto impacto ese romance”, completó Pochi.

Flor Vigna 1.jpg Flor Vigna y Luciano Castro.

“Ellos han convivido juntos. Estaban con ganas de un proyecto de familia”, enfatizó. “Entonces, que de repente a vos te diga que sos la que te ama y a las dos semanas está diciendo que está en una relación con Griselda Siciliani…”, continuó.

Luego, retomó a la cuestión de los chats del escándalo: “Florencia Vigna no es que sabía que él estaba siendo infiel. No, no lo sabía. Ella no sabía porque él, en cada situación que podía llegar a surgir, decía que no”. “La certeza Florencia Vigna la tiene hoy que sale Luciano Castro a confirmar públicamente con Griselda Siciliani que sí, que están en algo juntos. Imagínate que ella hasta hace tres semanas le estaba diciendo él que la amaba”, cerró Pochi de Gossipeame.

Luciano Castro habló sobre su relación con Griselda Siciliani

Invitado a Noche al Dente, Luciano Castro conversó a corazón abierto con Fer Dente sobre su presente sentimental y reveló cómo empezó la relación con su colega, Grisela Siciliani. “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana”, aseguró el galán.

Embed - Luciano Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani

Además, reveló que estuvieron muchos años sin hablarse, pero que ahora decidieron darse una nueva oportunidad. “Siempre tuvimos muchos amigos en común y esos amigos, capaz, sin querer, llevan y traen”, dijo entre risas sobre cómo siempre se mantuvo el vínculo a pesar de que estuvieron alejados.

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima... hablamos de nuestros hijos”, señaló con una sonrisa. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.

Por último, reveló cómo fue la charla previa a blanquear el romance esta semana: “La Tana me dijo: ‘Si es de verdad, nos tiene que importar un carajo todo’. Y sí, es de verdad. Si no no tiene sentido, ya estamos grande”.

“Nos pareció mejor contarlo y que no se tejan suspicacias, porque no es algo prohibido. Lo tenemos que vivir cómo es, es algo lindo”, completó.